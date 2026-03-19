🤝🏽 Na manhã de hoje, o vereador Paulo Monaro recebeu em seu gabinete a visita da vereadora de Americana, Professora Juliana Soares.

📚 A parlamentar esteve na cidade participando do seminário “Enfrentamento à Violência de Gênero: Acolhimento, Prevenção e Inovações”, que contou com a presença da secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Campinas, Alessandra Herrmann.

💬 Após o evento, os vereadores se reuniram para uma importante troca de experiências sobre desafios e soluções enfrentados pelas cidades irmãs, abordando temas como políticas públicas para as mulheres, fortalecimento da rede de proteção, investimentos na saúde, educação e ações de desenvolvimento social.

🌐 O encontro reforça a importância do diálogo entre municípios na construção de iniciativas conjuntas e mais eficazes para a população.

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