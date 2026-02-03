André Faganello publica série de vídeos denunciando possível corrupção: “Concreto Invisível”

O vereador André Faganello (Podemos) começa a revelar na tarde desta terça-feira (3) o que seria uma denúncia de possível corrupção que promete – em suas palavras – “abalar a cidade de Nova Odessa e a região”. Denominado de “O Escândalo do Concreto Invisível”, será uma série de nove vídeos publicados em suas mídias sociais mostrando detalhes de suposto desvio de quase R$ 5 milhões.

Na sessão da Câmara desta segunda-feira (2), o parlamentar revelou o assunto na tribuna livre. “Realmente vai balar essa cidade”, promete Faganello. De acordo com ele, os vídeos fazem parte de uma série já gravada e programada para publicação, em capítulos. Segundo ele, trata-se de um escândalo de desvio, o “maior da história de Nova Odessa”.

“Vai mostrar, com todos os detalhes e números, do maior escândalo de desvio público da história de Nova Odessa”, descreve o vereador. Segundo Faganello, em uma ‘simples’ ata de registro de preços, “desviaram quase R$ 5 milhões” do município.

O parlamentar disse que o trabalho é fruto de investigações, realizadas entre maio de 2025 e janeiro de 2026. Faganello afirmou ter tido acesso a detalhes de sindicância instaurada na Prefeitura. “Se acharam que este vereador estava quietinho e não ia falar nada, vou trazer à tona esse escândalo. Tenho certeza que vai abalar a região e cidade”, reforça.

“Não dá pra deixar isso pra debaixo do tapete”, emendou Faganello. “Vou mostrar pra imprensa, até nacional, o maior escândalo de obra pública da Região Metropolitana de Campinas”, acrescenta o vereador. “Podem ter certeza que neste ano de 2026 este vereador volta com muito mais força do que 2025”, completa.