O vereador Paulo Eduardo protocolou uma indicação de nº 7489/2025 na Câmara Municipal, solicitando ao Poder Executivo a criação de um “pipódromo”, espaço público destinado exclusivamente à soltura segura de pipas no município. A proposta visa oferecer uma alternativa de lazer saudável para crianças, jovens e famílias, além de preservar uma tradição cultural brasileira.

Segundo o parlamentar, a prática de soltar pipas é uma atividade popular e simbólica que representa muito mais do que diversão. “É uma manifestação cultural que atravessa gerações e faz parte da infância de muitos brasileiros. No entanto, sem um espaço apropriado, essa atividade tem gerado conflitos e riscos, como acidentes com a rede elétrica e o uso perigoso de linhas com cerol”, afirmou.

A proposta é que o pipódromo seja implantado em uma área segura e afastada de residências e fiações, com estrutura mínima para acolher os praticantes, como sinalização, lixeiras e bancos. O espaço também poderá ser utilizado para promover ações educativas e eventos culturais, como campeonatos e festivais de pipas, atraindo a participação da comunidade e até mesmo visitantes de outras cidades.

“A criação de um pipódromo traria inúmeros benefícios: reduziria acidentes, promoveria o uso consciente do espaço público, incentivaria o lazer gratuito e ainda poderia movimentar a economia local com eventos e turismo. É uma iniciativa simples, mas com grande impacto social e cultural”, destacou o vereador.