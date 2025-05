O vereador Paulo Eduardo (PSD) apresentou na Câmara Municipal a Indicação de nº 5998/2025, solicitando a reforma completa da Área Esportiva do Jardim Brasil, localizada na Rua Antônio Zacarias, nº 10, no bairro Jardim Brasil, sob cadastro municipal nº 36.0016.0268.0000.

A proposta visa transformar o espaço em um ambiente mais seguro, funcional e inclusivo para toda a comunidade.

O local já recebeu recentemente a instalação de novos brinquedos no playground, proporcionando mais opções de lazer para as crianças. No entanto, segundo o parlamentar, o espaço ainda necessita de uma série de melhorias para atender plenamente às necessidades da população.

Na indicação, Paulo Eduardo sugere a implantação de aparelhos de academia ao ar livre, a criação de um espaço pet, construção de calçamento de todo o entorno da área e a melhoria da infraestrutura geral, incluindo iluminação, bancos, lixeiras e paisagismo.

“Nosso objetivo é garantir que os moradores do Jardim Brasil tenham um espaço público de qualidade, que incentive a prática de atividades físicas, o convívio social e o bem-estar de todos”, destacou o vereador.

A proposta agora segue para análise do Executivo Municipal.