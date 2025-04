O vereador Paulo Eduardo (PSD) protocolou uma indicação propondo estudos para a implantação de capacitação continuada para os profissionais da educação das escolas municipais e estaduais de Americana, com foco no enfrentamento ao racismo e ao capacitismo. A proposta surgiu após munícipes procurarem o parlamentar para relatar preocupações com a persistência de práticas discriminatórias no ambiente escolar.

A capacitação sugerida visa oferecer formação técnica e humanizada, para que professores, gestores e demais servidores da educação estejam preparados para identificar, combater e prevenir situações de preconceito nas escolas. “A educação tem o poder de transformar realidades. Mas, para isso, precisamos garantir que todos, sem exceção, se sintam respeitados e incluídos. Racismo e capacitismo ainda fazem parte da rotina escolar, e precisamos enfrentar essas realidades com conhecimento e sensibilidade”, comentou o vereador.

O racismo estrutural e o capacitismo são barreiras que afetam o rendimento, a autoestima e a participação plena de muitos alunos. A proposta reforça a importância de um ambiente escolar mais inclusivo, acolhedor e equitativo, onde todas as crianças e adolescentes possam aprender, crescer e se desenvolver com dignidade.

A indicação agora segue para análise do Poder Executivo, juntamente com as secretarias competentes.