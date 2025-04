O vereador Paulo Eduardo (PSD) protocolou requerimento na Câmara Municipal de Americana cobrando explicações sobre a paralisação da obra de construção do novo Posto 10, localizado na região do bairro Antônio Zanaga. Segundo o parlamentar, a previsão inicial era de que a unidade fosse entregue no primeiro semestre de 2025. No entanto, em visita recente ao local, foi constatado que as obras estão atrasadas, gerando preocupação entre os moradores da região e levantando questionamentos sobre os motivos do atraso.

No documento, o vereador solicita informações oficiais da Prefeitura sobre a possível paralisação, em caso positivo, desde quando a obra está parada, e se houve justificativa por parte da empresa responsável pela execução. Também quer saber se a empresa comunicou previamente a Administração sobre eventuais imprevistos e qual o planejamento da Prefeitura para retomar a construção, além disso, o parlamentar questiona qual será o novo prazo para a entrega do posto à população.

“O novo Posto 10 é uma luta antiga do meu mandato e uma demanda importante para os moradores do Zanaga e região. O atraso na entrega dessa unidade de saúde precisa ser esclarecido, dando uma resposta à população que aguarda melhorias na saúde pública”, afirmou o vereador Paulo Eduardo. O requerimento agora aguarda resposta oficial do Executivo Municipal.