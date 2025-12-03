Pedido foi oficializado através de documento ao deputado federal Adilson Barroso

O vereador Thiago Brochi (PL) anunciou a conquista de uma nova ambulância para o município de Americana. O pedido foi oficializado por meio de documento encaminhado ao deputado federal Adilson Barroso, que atendeu prontamente à solicitação e confirmou o envio do veículo para reforçar a estrutura da saúde pública da cidade.

Segundo Brochi, a necessidade é urgente e totalmente justificável. Americana possui 237.240 habitantes, além de estar conurbada com Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, formando uma microrregião que ultrapassa 500 mil pessoas. Essa configuração aumenta a demanda sobre os serviços públicos, especialmente na área da saúde.

“O volume de atendimentos é muito alto, e uma ambulância faz toda a diferença na agilidade do socorro, na transferência de pacientes e na resposta em situações de emergência. Essa conquista vem em boa hora e vai melhorar diretamente o atendimento à população”, afirmou o vereador.

A nova ambulância auxiliará no transporte de pacientes, no suporte a ocorrências de urgência e emergência e no reforço da frota atual, que frequentemente opera no limite devido à grande demanda da rede municipal.

Thiago Brochi destacou ainda a importância da articulação política para garantir melhorias concretas à cidade. “Fizemos o pedido, apresentamos os dados da necessidade e fomos atendidos. Agradeço ao deputado federal Adilson Barroso por compreender a urgência e destinar essa ambulância para Americana”, declarou.

A expectativa do vereador é que, com a chegada do novo veículo, o município tenha respostas mais rápidas, maior segurança nos atendimentos e melhores condições de suporte à população, especialmente nos momentos mais críticos.