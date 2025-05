Comissionados na pauta- A Câmara Municipal de Sumaré analisa nesta terça-feira (06), a partir das 10h da manhã, o Projeto de Lei nº 324/2025, que propõe a reestruturação administrativa dos cargos comissionados da Prefeitura. A proposta legaliza quase 500 cargos, reorganiza funções e promete movimentar os debates no plenário.

Segundo a justificativa da Prefeitura, o objetivo é atender às exigências legais e promover uma estrutura mais moderna, eficiente e organizada para a administração pública, com funções bem definidas e salários compatíveis com as responsabilidades de cada cargo.

Apesar da redução no número total de cargos comissionados,

o projeto promove uma valorização salarial importante, que se aproxima dos padrões das cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Essa medida não apenas melhora a atratividade e a qualidade dos quadros, como também valoriza de forma indireta os servidores efetivos, já que o reajuste contribui para o chamado efeito cascata, impulsionando a valorização de toda a estrutura administrativa.

A sessão será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara. A expectativa é de um debate democrático e produtivo, com foco na modernização da gestão e nos avanços que esse novo modelo pode trazer para o futuro de Sumaré.

