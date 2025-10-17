A vereadora Esther Moraes (PV) protocolou nesta sexta-feira (17) o Requerimento nº 603/2025, por meio do qual solicita informações ao Poder Executivo e às secretarias competentes sobre atrasos nos pagamentos de médicos que atuam nos Prontos-Socorros “Dr. Afonso Ramos” e “Dr. Edson Mano”, além de questionar a demora no atendimento prestado à população barbarense.

No documento, a parlamentar pede esclarecimentos sobre a situação dos contratos com a empresa terceirizada responsável pela contratação dos médicos, questionando se os pagamentos estão em dia e, em caso negativo, quais são os motivos do atraso e as medidas adotadas para regularização.

Esther também solicita que a Prefeitura informe se tem conhecimento das denúncias de que os médicos estariam há cerca de três meses sem receber seus vencimentos, e quais providências imediatas estão sendo tomadas para garantir a continuidade dos atendimentos à população.

Outro ponto abordado pela vereadora é a redução no número de profissionais em determinados períodos, o que, segundo relatos recebidos por seu gabinete, tem provocado sobrecarga e demora no atendimento. A parlamentar quer saber se o Executivo está ciente da situação e quais ações estão sendo adotadas para normalizar o quadro de médicos nos prontos-socorros.

Na justificativa, Esther Moraes ressalta que a transparência e a regularidade nos contratos e pagamentos são fundamentais para o bom funcionamento do sistema público de saúde. “Tal situação, além de causar prejuízo aos profissionais, impacta diretamente na qualidade do atendimento prestado à população”, afirmou.