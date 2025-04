Na última quarta-feira (2) a vereadora Márcia Rebeschini (União Brasil) cumpriu agenda na Secretaria de Estado de Esportes, em São Paulo. A reunião, que contou com a presença do secretário municipal de Esportes e Lazer, Angelo Foroni, e o secretário-adjunto, José Henrique de Carvalho, foi intermediada pelo deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania). A comitiva de Nova Odessa foi recebida pela secretária de Esportes do governo estadual, Coronel Helena Reis, e expôs as necessidades atuais do município.

“Saímos da reunião com ótimas notícias para a cidade. De imediato, Nova Odessa foi contemplada com kits esportivos que estarão disponíveis para retirada em 15 dias. Agradeço ao deputado Dalben pela articulação, bem como a Coronel Helena pela disposição em ajudar nosso município”, comemorou a vereadora Márcia Rebeschini. Junto dos responsáveis pela pasta na cidade, a parlamentar ainda apresentou um pedido de recursos para viabilizar as reformas dos ginásios municipais.

“Sabemos que os ginásios precisam de uma ampla reforma, em especial o do São Jorge, o do Santa Rosa e do Santa Luiza. Já registramos o pedido junto ao deputado e tenho certeza que em breve teremos grandes notícias”, completou Márcia. Além das conquistas para a cidade, a secretária de Estado também apresentou os programas esportivos desenvolvidos pelo Governo de São Paulo e se colocou à disposição para eventuais agendas.