A vereadora Márcia Rebeschini (União) foi homenageada nesta segunda-feira (24) na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em evento realizado pelo deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A honraria foi dada pelo deputado no Auditório Teotônio Vilela por “contribuição inestimável” das mulheres na sociedade. Esteve presente também a esposa do deputado, Mara Dalben.