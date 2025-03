Vereadores abraçam causa dos Motoboys

A Câmara Municipal de Sumaré vota nesta terça-feira, 1º de abril, uma Moção de Apoio aos motoboys e entregadores por aplicativo que participam da mobilização nacional por melhores condições de trabalho, respeito e valorização profissional.

A proposta é de autoria do presidente da Casa, vereador Hélio Silva, que lidera esse gesto simbólico e histórico de reconhecimento à importância da categoria para o funcionamento da cidade e da economia local.

A mobilização nacional, chamada “Breque dos Apps”, ocorre nos dias 31 de março e 1º de abril, e tem mobilizado milhares de entregadores em todo o país, inclusive na Região do Polo Têxtil (RPT), com forte adesão em cidades como Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré.

Para o presidente Hélio Silva, os motoboys são verdadeiros heróis urbanos, que merecem visibilidade e respeito:

“Esses trabalhadores enfrentam sol, chuva, trânsito e risco diário para garantir o sustento de suas famílias e movimentar o comércio local. Eles são essenciais e precisam ser reconhecidos. A Câmara está de portas abertas para dar voz a essa luta justa e necessária.”

A moção expressa apoio institucional ao movimento pacífico da categoria, que reivindica cinco pontos centrais:

•Revisão da taxa mínima de entrega, atualmente congelada em R$ 6,50 desde 2021;

•Reajuste no valor pago por quilômetro rodado, de R$ 1,50 para R$ 2,50, considerando a alta dos combustíveis e insumos;

•Fim dos bloqueios e penalizações injustas, feitos sem direito à defesa;

•Inclusão de promoções e bonificações para os entregadores do interior, como ocorre nas capitais;

•Pagamento integral por cada pedido, inclusive quando realizados em rota combinada.

Mais de 800 entregadores aderiram à paralisação na região, mostrando a força de uma categoria unida, organizada e determinada a lutar por seus direitos de forma legítima e pacífica.

Hélio Silva destaca que a Moção representa o compromisso do Poder Legislativo de Sumaré com os trabalhadores que mais precisam de atenção e reconhecimento.

“Não se trata apenas de um movimento trabalhista, mas de um grito por dignidade. A Câmara de Sumaré se posiciona ao lado daqueles que fazem a engrenagem da cidade girar todos os dias. Motoboys e entregadores são dignos, são resistência, e têm nosso total respeito.”

A votação da Moção será realizada durante a sessão ordinária desta terça-feira, a partir das 11h, na sede do Legislativo municipal. A expectativa é de aprovação unânime, reforçando o apoio institucional da Casa à categoria e incentivando o diálogo entre os entregadores, as plataformas digitais e os demais setores da sociedade.

Vereadora manifesta apoio à paralisação nacional dos motoboys

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta segunda-feira (31) a Moção nº 77/2025, de autoria da vereadora Esther Moraes, que manifesta apoio à paralisação nacional dos motoboys na chamada “Breque Nacional”. A mobilização, prevista para ocorrer entre os dias 31 de março e 1º de abril, busca reivindicar melhores condições de trabalho e remuneração para os entregadores de aplicativos.

Segundo o texto da moção, cerca de 800 motoboys das cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Americana aderiram à paralisação, que tem como principais demandas o reajuste da taxa mínima paga por entrega, atualmente fixada em R$ 6,50 desde 2021, e o aumento do valor por quilômetro rodado, de R$ 1,50 para R$ 2,50. Os entregadores alegam que a defasagem nos valores compromete sua sustentabilidade financeira, especialmente diante da alta nos custos de combustíveis e manutenção dos equipamentos.

A categoria também pede o fim das punições e bloqueios considerados injustos, além da inclusão de promoções em datas comemorativas, como ocorre em capitais. Outro ponto levantado é a necessidade de pagamento integral por pedido, independentemente da otimização feita pelas plataformas quando há múltiplas entregas na mesma rota.

No documento, Esther destaca que a categoria desempenha um papel essencial na sociedade, especialmente durante a pandemia, quando a demanda por entregas cresceu significativamente. “Todas as pautas são justas e merecem nosso apoio. Os motoboys garantem a entrega de remédios, alimentos e itens essenciais com segurança e agilidade, muitas vezes colocando suas próprias vidas em risco”, diz a vereadora.

A moção também faz um apelo para que as plataformas de entrega, como iFood, Uber Flash e 99Entrega, atendam às reivindicações dos trabalhadores. “Apelamos aos poderes constituídos para que realizem mudanças que garantam direitos trabalhistas a essa classe e às empresas do setor para que implementem condições mais justas”, conclui.

