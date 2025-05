Os vereadores de Americana aprovaram cinco projetos de lei, 27 requerimentos e dezessete moções durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (27) no plenário Dr. Antonio Álvares Lobo. Também foram incluídas na pauta 361 indicações, que serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Naming rights de eventos, prédios e espaços públicos

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 24/2025, de autoria do vereador Renan de Angelo (Podemos), que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de direito de nomeação de eventos, equipamentos e espaços públicos municipais (naming rights).

De acordo com a proposta, o Poder Executivo poderá ceder ao setor privado o direito de nomeação de eventos, prédios e espaços públicos municipais, em troca de pagamento de valores que deverão ser direcionados para áreas prioritárias como saúde, educação, cultura, esporte e mobilidade urbana.

Denominações de ruas

O projeto de lei nº 32/2025, de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD), que denomina “José Roberto Zanini” a Via Projetada 01 (um), código 27090, localizada no Jardim Quatro Estações, em Americana, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

O projeto de lei nº 33/2025, de autoria do vereador Thiago Brochi (PL), que denomina “Airton Borelli” a Rua 7, localizada no Loteamento Residencial Jardim Portal do Sol, sob o código nº 7566, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

O projeto de lei nº 34/2025, de autoria do vereador Thiago Brochi, que denomina “Ritinha Helena Bueno Borelli” a Rua 2, localizada no Loteamento Residencial Jardim Portal do Sol, sob o código nº 7561, foi aprovada por unanimidade em segunda discussão.

O projeto de lei nº 39/2025, de autoria do vereador Lucas Leoncine, que denomina “José Geraldo Bertini” a Via Projetada 02 (dois), código 27091, localizada no Jardim Quatro Estações, em Americana, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

Adiamento

O projeto de lei nº 28/2025, de autoria da vereadora Professora Juliana, que institui a Semana de Conscientização sobre a Violência Obstétrica no Município de Americana e dá outras providências, recebeu primeiro pedido de vista formulado pelo vereador Lucas Leoncine.