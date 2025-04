Os vereadores Juca Bortolucci e Esther Moraes participaram esta semana de uma reunião no Departamento de Água e Esgoto (DAE), com a presença de funcionários da autarquia, do superintendente Laerson Andia Junior, do secretário adjunto de Governo, Miguel Brito, e de moradores do Condomínio Manacás, do Bosque das Árvores. O encontro teve como pauta os problemas enfrentados pelos moradores em relação ao valor das contas de consumo de água do condomínio, especialmente no que diz respeito à cobrança referente ao rateio.

Segundo os moradores, o condomínio conta com diversas unidades em situação irregular. Alguns residentes não realizam o pagamento das contas regularmente, enquanto outros mantêm ligações clandestinas — popularmente conhecidas como “gatos”.

O DAE informou que há um hidrômetro geral instalado na entrada da caixa d’água do condomínio, que registra o volume total de água fornecido. Essa água é, então, distribuída entre as unidades. A diferença entre o volume registrado na entrada e o volume efetivamente pago pelos moradores é classificada como “rateio”, sendo igualmente dividida entre todos os condôminos.

Dessa forma, toda a água desviada ou consumida de maneira irregular acaba sendo rateada entre os demais moradores, o que gera insatisfação, principalmente entre aqueles que utilizam o recurso de forma correta e regular.

Durante a reunião, o superintendente do DAE determinou a realização de um levantamento de consumo individual nas unidades, com o objetivo de identificar eventuais irregularidades. Também foi mencionada a possibilidade de abertura de boletins de ocorrência contra os responsáveis, uma vez que a ligação clandestina de água configura crime de furto.

Ficou acordada a realização de uma campanha de conscientização junto aos moradores, incentivando a regularização das dívidas por meio de parcelamento, evitando, assim, o corte no fornecimento.

Os vereadores se comprometeram a organizar uma força-tarefa, em parceria com o DAE, para acompanhar de perto os casos e auxiliar os moradores que ainda não aderiram ao parcelamento, com o objetivo de reduzir as perdas e, consequentemente, o valor do rateio nas contas mensais.

Durante o encontro, uma moradora apresentou uma conta paga recentemente, em que, mesmo sendo beneficiária da tarifa social e residindo sozinha, teve de arcar com um valor adicional de R$ 63,00 referente ao rateio, elevando sua conta de R$ 26 para R$ 89.