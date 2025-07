Políticos comentam decisão do STF sobre redes sociais

O NM convidou políticos da região para comentar decisão do STF que restringiu as ditas liberdades das redes sociais para exibir comentários e postagens dos usuários em suas plataformas. Políticos de Sumaré, Americana e Santa Bárbara d’Oeste deram sua opinião (segue abaixo) sobre este tema mais sensível sobre liberdade x responsabilidade. Abaixo o que o NM compilou esta terça e quarta-feira.

Paulo Monaro– Totalmente favorável

STF decide que redes devem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (26) que as plataformas que operam as redes sociais devem ser responsabilizadas diretamente pelas postagens ilegais feitas por seus usuários.

Felipe Cora– Totalmente contra a decisão do STF

O STF aliado a extrema esquerda quer usar a regulamentação das redes sociais como uma censura prévia para calar opositores. Um país que se diz democrático, a liberdade de expressão deveria ser sagrada.

Jacira Chávare– Não concorda com a decisão

Não concordo com a tentativa de regular as redes sociais por meio do Supremo. A liberdade de expressão é um dos maiores pilares da nossa democracia. É por meio dela que cidadãos, políticos e a imprensa se comunicam, denunciam e ajudam a construir um país mais justo. O que precisamos são de leis claras, debatidas com a sociedade e aprovadas pelo Legislativo — e não de decisões impostas de cima para baixo.

Juliana Soares

Sou favorável. É urgente estabelecer regras para a atuação dessas empresas de mídias sociais. Práticas criminosas não podem ser toleradas no ambiente digital. O produtor de conteúdo que incita esse tipo de prática danosa pra sociedade deve ser responsabilizado, assim como as plataformas que servem de veículo de transmissão desses conteúdos que incitam violência, misoginia, racismo, noticia falsa, etc. A decisão do STF vem pra começar a corrigir uma brecha que deveria ter sido já corrigida pelo congresso.

Celso Ávila– Contra

A regulamentação das mídias sociais é uma pauta momentaneamente desnecessária diante de outras tantas urgentes e pode caracterizar o caminho para uma pseudo-censura.

William Souza- a favor

Defender a liberdade de expressão é fundamental, mas isso não pode significar liberdade pra espalhar ódio, mentiras e crimes nas redes. A internet não pode ser terra sem lei! Por isso, apoiamos a regulamentação das plataformas digitais. É preciso responsabilizar quem lucra com a desinformação e garantir um ambiente mais seguro e justo pra todos.

