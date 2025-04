Na manhã desta terça-feira (8) a Câmara de Nova Odessa deu posse aos novos membros do programa “Câmara Melhor Idade”. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Oséias Jorge (PSD), e contou com a presença dos vereadores André Faganello (Podemos), Marcelo Maito (União), Paulinho Bichof (Podemos) e Paulo Porto (PSD). O vice-prefeito, Alessandro Mineirinho (PP) e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, também acompanharam a posse.

Foram empossados os vereadores Anália Ferreira Oliveira, Edileusa Maria da Silva, Edmundo Corteze, José do Egito Pereira Nunes, José Osmar, Marli Helena Santiago, Raul Fernandes Guimarães e Roberto Monteiro Perdigão. Por questões pessoais, a vereadora Sônia Welsh Cardoso Prado Guimarães da Serra não esteve presente. Todos os nomes foram indicados pelo Espaço Melhor Idade mantido pela Prefeitura de Nova Odessa.

“Fico feliz de empossar os novos vereadores da Melhor Idade e retomar esse importante programa. Tenho certeza que muitos frutos são colhidos das indicações que serão apresentadas por eles.”, disse o presidente Oséias Jorge. O diretor-geral da Câmara, Lucas Camargo, agradeceu ao empenho de todos para a retomada do programa. “Sabemos da importância de aproximar a população do Legislativo. Desde a determinação do presidente para que o projeto fosse retomado, trabalhamos em grupo para tornar possível. Agradeço a colaboração de todos os envolvidos”, finalizou.

Os vereadores da Melhor Idade irão se reunir mensalmente, sempre às terças-feiras, para apresentar indicações relativas a todos os segmentos sociais do município. Todas as indicações apresentadas nas sessões serão encaminhadas para a administração municipal pela presidente do Legislativo, seguindo os mesmos trâmites das proposituras dos parlamentares do Legislativo.