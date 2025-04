Na manhã desta terça-feira, dia 8, a Câmara de Nova Odessa realiza a primeira sessão de 2025 do projeto “Câmara Melhor Idade”. Serão empossados nove titulares.

“Retomar esse importante projeto é um dos passos para aproximar a população do Poder Legislativo. Os novos vereadores terão a missão de realizar uma reunião por mês, apresentando indicações e utilizando toda estrutura da Câmara Municipal. Tenho certeza que irão apresentar ótimas sugestões para a cidade”, detalhou o presidente da Câmara, Oséias Jorge.

Serão empossados, a partir das 9h, os vereadores: Anália Ferreira Oliveira, Célia Dovidio Vagette da Silva, Edileusa Maria da Silva, Edmundo Corteze, José Osmar, Marli Helena Santiago, Raul Fernandes Guimarães, Roberto Monteiro Perdigão e Sônica Welsh Cardoso Prado Guimarães da Serra. Todos indicados pelo Espaço Melhor Idade mantido pela Prefeitura de Nova Odessa.

Sobre o projeto

O “Câmara Melhor Idade” foi instituído pelo Decreto Legislativo 248, em 3 de junho de 2014, de autoria do ex-vereador José Pereira, com o objetivo de despertar o senso crítico nos idosos, delimitado por noções claras de seus direitos, mas também de seus deveres.

Eles poderão apresentar apenas indicações relativas a todos os segmentos sociais do município. Todas as indicações apresentadas nas sessões serão encaminhadas para a administração municipal pela presidente do Legislativo, seguindo os mesmos trâmites das proposituras dos parlamentares do Legislativo.