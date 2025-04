Na sessão da Câmara de Nova Odessa realizada nesta segunda-feira (31), pelo menos dois vereadores deram um ‘puxão de orelha’ no presidente, Oséias Jorge (PSD), por críticas e ataques contra políticos e principalmente o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), o vice Alessandro Mineirinho (PP). A vereadora Márcia Rebeschini (União Brasil) utilizou a tribuna livre e foi bastante incisiva, inclusive cobrando retratação do colega, assim como o fez o vereador Paulinho Bichof (Podemos).

Na segunda passada (24), Oséias utilizou a tribuna para criticar o secretário-adjunto de Educação, Ricardo Eugênio, mas acabou partindo para duros ataques contra Leitinho e Mineirinho, a quem acusaram de tentar interferir para que ele não fosse o presidente da Câmara. Também ameaçou mirar críticas (“canhão”) para a Administração Municipal, falou para os vereadores não serem “bonecos de posto” e disse que não conversaria mais com ‘coach’ e ‘palestrante’, se referindo a secretários do prefeito. Em um momento mais acalorado, disse “calcinha apertada” para o vice-prefeito, em uma clara referência ao ex-governador João Doria (PSDB), que usava calças coladas nas pernas.

A vereadora Márcia Rebeschini disse que ficou durante toda a semana passada pensando em como se posicionar depois dos ânimos exaltados do presidente. “Foram falas desrespeitosas aos colegas (vereadores), ao prefeito e ao vice”, apontou. “É preciso cuidado com as falas”, reforçou. A vereadora chegou a mencionou que o prefeito e o vice estariam andando com seguranças, coincidentemente, depois que Oséias falou em “colocar a tropa na rua” em tom desafiador.

O posicionamento foi seguido pelo vereador Paulinho Bichof. “Respeito é bom e te dá dignidade. Nós passamos de palhaços”, ressaltou. O parlamentar disse que o ‘tiro do canhão’ anunciado por Oséias teria “saído pela culatra”, uma vez que teria havido reaproximação. Bichof ainda revelou que a maioria dos vereadores está insatisfeita com posturas do presidente. “Não queremos medir forças com o prefeito nem ninguém. Queremos uma Nova Odessa mais forte”, finalizou. Após ouvir os colegas, Oséias encerrou a sessão e saiu calado.