A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou nesta terça-feira (21) a 38ª Reunião Ordinária do ano, marcada pela aprovação dos projetos e moções constantes da pauta e pela rejeição dos requerimentos relativos ao convite de secretários municipais.

Entre as matérias aprovadas, destaque para o Projeto de Lei nº 131/2025, de autoria do vereador Joi Fornasari e coautoria dos demais parlamentares, que institui o “Dia do Passinho” no Calendário Oficial de Eventos do Município. Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 95/2025, de autoria da vereadora Esther Moraes, que cria o “Dia Municipal do Flashback”, a ser comemorado anualmente em 5 de novembro.

Outro item aprovado foi o Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2025, de autoria conjunta dos vereadores Cabo Dorigon e Esther Moraes, que cria o Projeto “Câmara da Inclusão”, voltado à valorização da diversidade e à promoção da acessibilidade nas ações e eventos do Legislativo barbarense. Também recebeu aprovação em plenário o Projeto de Lei nº 94/2025, de Esther Moraes, que institui o Selo “Comunidade Amiga dos Pets”.

De autoria do vereador Arnaldo Alves, o Projeto de Lei nº 98/2025, que estabelece o mês “Agosto Dourado”, dedicado à promoção do aleitamento materno em Santa Bárbara d’Oeste, teve a votação adiada a pedido do autor.

Ainda na sessão, foram rejeitados os requerimentos que pediam o comparecimento de secretários municipais à Câmara. O Requerimento nº 607/2025, que solicitava o convite ao secretário de Saúde, Marcus Pensuti, para prestar esclarecimentos sobre o atraso no pagamento dos médicos da rede pública, não foi aprovado. O mesmo ocorreu com o Requerimento nº 611/2025, que previa a convocação da secretária da Fazenda, Paula Fernanda Marchesin de Mori, para explicar o atraso no pagamento da Bolsa Creche da rede municipal de educação.

As 17 moções apresentadas pelos vereadores também foram aprovadas, reconhecendo o trabalho de profissionais e instituições da cidade.

Honrarias

Durante a sessão, também foram realizadas entregas de moções de aplauso a cidadãos e instituições que se destacaram por suas contribuições à comunidade barbarense. O vereador Felipe Corá homenageou o Conselho de Pastores de Santa Bárbara d’Oeste (COPASBO) pelo apoio e parceria na realização do evento “Féstival”. O vereador Celso Ávila manifestou aplauso a Donizeti Valentin Possignollo, conhecido carinhosamente como João do Freio, da empresa Só Freios, pelo reconhecimento de sua trajetória profissional. Já o vereador Juca Bortolucci prestou homenagem a Tomas Lucas, idealizador da Festa Amor à Criança Especial, que chegou à sua 25ª edição, realizada no último dia 25 de setembro, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba.

Tribuna

Na Tribuna Livre, a assistente social Cássia Ribeiro da Costa Silva, mestre em Educação, fez uso da palavra para abordar o tema Dislexia, em referência ao mês de Conscientização sobre a Dislexia, celebrado em outubro. A participação foi um convite do gabinete da vereadora Esther Moraes.