Os vereadores de Sumaré se reúnem para a 23ª sessão ordinária do ano, no plenário da Câmara Municipal, nesta terça-feira, dia 12. Com início marcado para as 10h, a reunião tem quatro projetos em pauta. Os trabalhos podem ser acompanhados de maneira presencial ou pela transmissão ao vivo, realizada no canal da Casa no Youtube.

A Ordem do Dia se inicia com a discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2025, de autoria do vereador Tavares (PL). O projeto confere o Título de Cidadão Sumareense ao Dr. Rodrigo Daniel Zanoni. Também para conceder Título de Cidadão Sumareense, o segundo item da pauta é o Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2025, do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) ao Sr. Marcos Roberto Souza dos Santos.

Em seguida, acontece a votação do Projeto de Lei nº 354/2025, apresentado pelo Presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania). A proposta institui o “Dia Roxo – Dia Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia” no Calendário Oficial de Eventos do Município de Sumaré.

Para finalizar a pauta, ocorre o debate do PL nº 377/2025, que institui no Calendário Oficial do Município o evento “Arraiá na Praça”. A propositura é de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos).