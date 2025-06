Duas moções com temática religiosa fizeram parte da sessão ordinária da Câmara de Sumaré de terça-feira (24). A moção nº 110/2025 foi apresentada pelo vereador Tião Correa (PSDB) em congratulação às dez paróquias que participaram do Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança, na procissão de Corpus Christi. Já a moção nº 111/2025, dos vereadores João Maioral (PDT) e Lucas Agostinho (União Brasil), parabenizou o Pastor Antônio Benedito Capelleto e sua esposa, a Pastora Sônia Pucci Capelleto, pelos 35 anos de ministério na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Jardim das Oliveiras. Ambos os documentos foram aprovados por unanimidade em plenário.

De acordo com a moção nº 110/2025, as dez paróquias que compõem a Forania Cristo Rei e participaram do evento foram a Paróquia Sant’Ana, Paróquia São Paulo Apóstolo, Paróquia Santa Clara de Assis, Paróquia São Miguel Arcanjo, Paróquia Santa Teresinha, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paróquia Santa Bárbara, Paróquia São Francisco de Assis e Paróquia São Pedro Apóstolo. O documento explica que, durante todo o período da manhã do último dia 19 de junho, cerca de três mil fiéis realizaram a confecção dos tradicionais tapetes, que marcam a tradição católica. Utilizando serragem, pó de café, tinta, sal, flores e outros materiais, ao longo de toda a sua extensão, formaram desenhos que representam símbolos da fé cristã.

Em seguida, aconteceu a procissão de Corpus Christi, que saiu da Praça das Bandeiras e seguiu pelas ruas e avenidas do Centro, passando pela Avenida Rebouças, Rua Marcelo Pedroni, Rua João Francisco Ramos e Rua Dom Barreto, até chegar à Igreja Matriz de Sant’Ana, onde foi celebrada a missa solene. Segundo o vereador, “a solenidade de Corpus Christi é uma oportunidade para renovar a fé, celebrar a presença de Cristo na eucaristia e fortalecer os laços comunitários. Foi notória a emoção vivida pelos participantes durante a procissão e todo evento”, afirma Tião Correa.

Na moção nº 111/2025, os vereadores João Maioral e Lucas Agostinho celebram o aniversário de ministério do Pastor Antônio Benedito Capelleto e da Pastora Sônia Pucci Capelleto. O documento destaca a sensibilidade do Pastor Capelleto às necessidades da comunidade, com a criação de uma fábrica de fraldas na igreja, que oferece atendimento gratuito a crianças e idosos vulneráveis. Outra ação enfatizada na moção foi a implantação de uma academia de pilates nas dependências da igreja, voltada especialmente às mulheres.

“Entre tantas realizações, uma das mais marcantes foi sua atuação determinada e perseverante na construção do templo da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim das Oliveiras. Superando desafios com fé e coragem, o Pastor Capelleto liderou todas as etapas da obra, mobilizando a comunidade, buscando recursos e conduzindo o projeto com responsabilidade até sua conclusão. O templo hoje é um símbolo da fé viva e do esforço coletivo guiado por uma liderança comprometida”, reforçam os vereadores.

Todos os documentos votados na 21ª sessão ordinária estão disponíveis para consulta no site da Câmara (https://sumare.siscam.com.br/Sessoes/Sessao/242).

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP