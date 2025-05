Pelo menos dois vereadores de Nova Odessa partiram para o ataque contra servidor que atua no entorno do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD). Ambos se referiram ao funcionário, que é guarda civil municipal de ofício e trabalha de motorista, como “fofoqueiro”. Os parlamentares alegam que informações e reuniões são ‘vazadas’, além de receberem críticas nos bastidores e até mesmo em rede social.

O vereador André Faganello (Podemos) foi o primeiro a utilizar a tribuna livre na sessão desta segunda-feira (12) e fez um ‘alerta’ para Leitinho. “O prefeito anda cercado por várias pessoas que, até o momento, só vem o prejudicando”, apontou. “Inclusive esse fofoqueiro do motorista dele, que anda por aí falando mal de vereadores. No final de semana passado pegou nas redes sociais para falar alguma coisa deste vereador, porque eu vim na tribuna e falei deles terem ido no encontro do PP (Partido Progressista) com o carro oficial”, disparou.

Faganello alega que o servidor já ‘prejudicou o prefeito’ no caso da apuração de gastos superiores a R$ 500 mil pela Prefeitura em uma padaria de Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com o vereador, o funcionário “vazou” reunião no gabinete do prefeito. “Inclusive o senhor chamou o Coronel Fanti (secretário municipal de Segurança Pública) pra ver se tinha escuta no gabinete. A ‘escuta’ são essas pessoas que você tem aí do lado. Eu fico sabendo por causa desse fofoqueiro que fica falando das coisas do senhor aí dentro”, reforçou.

Redes sociais

O servidor teria usado redes sociais para acusar o vereador de ir a evento político-partidário. “Mas eu fui com meios próprios, com o meu carro. E você, fofoqueiro, foi dirigindo pro prefeito o carro oficial. Lá era um ato político. O prefeito foi, o fotógrafo também e o senhor foi dirigindo”, descreveu. Faganello ainda sugeriu que Leitinho utilize o servidor na função para a qual é concursado. “O próprio coronel (Fanti) falou que (es)tá faltando guarda (municipal). O senhor vai e põe ele no gabinete, pra ficar na rede social o dia inteiro”, criticou.

O presidente, Oséias Jorge (PSD), também se manifestou de maneira crítica. “Infelizmente, prefeito Leitinho, tem algumas pessoas que está em sua volta que acha que é o prefeito da cidade. Toma cuidado”, destacou. Ele disse que uma reunião com o prefeito ‘vazou’ e difundiram a informação de que o vereador teria ‘maltratado’ a colega Márcia Rebeschini (União). “Olha que absurdo! Isso é inadmissível. Somos vereadores da base e temos direito de um questionar o outro, porque estamos discutindo melhorarias pra população de Nova Odessa”, citou.

“Eu e a vereadora Márcia aguentamos firme defendendo o governo quatro anos. Ouvimos muita coisa. E essas pessoas que estão em volta do senhor, prefeito, não aguentam um grito”, emendou. “Para de falar da vida dos outros. Vai trabalhar! Fica do lado do ‘homem’ achando que manda. Vai ser candidato a vereador ou a prefeito”, sugeriu. “Eu tenho três diplomas de vereador. E você, tem quantos? De fofoqueiro!”, completou.