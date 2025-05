Os vereadores estudantes da 22ª legislatura elegeram a mesa diretora que vai comandar os trabalhos até o final do ano em Nova Odessa. Maria Luísa Martins Britto foi eleita presidente; Hugo Nery de Oliveira é o primeiro secretário e Isís dos Santos Beroco é a segunda secretária.

A posse dos vereadores estudantes foi realizada no dia 24 de abril e a eleição da mesa foi feita na primeira sessão ordinária do ano, no dia 29 de maio. A próxima sessão ordinária será dia 25 de junho, com início às 8h, no Plenário da Câmara.

“É muito positivo ver a dedicação das crianças em exercer o mandato de vereador estudante. Já nesta primeira sessão, elas trouxeram indicações apontando necessidades das suas escolas e da cidade. Tenho certeza que teremos uma legislatura extremamente atuante”, pontuou o presidente da Câmara Municipal, vereador Oséias Jorge.

Alunos

Vinte e quatro alunos de 12 escolas municipais de ensino fundamental foram eleitos pelos colegas para representar a comunidade escolar. O projeto é desenvolvido anualmente pela Câmara, em parceria com a Secretaria de Educação.

“Depois de um evento incrível que foi a posse deles, acompanhar a primeira sessão foi um grande privilégio. Agradeço a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, por apoiar e nos ajudar a tornar realidade mais uma edição deste excelente projeto.”, destacou Lucas Camargo, diretor geral do Legislativo.

São 12 vereadores estudantes titulares e 12 suplentes, alunos do quinto ano e eleitos pelos colegas de escolas municipais. As sessões são abertas ao público e contam com transmissão pelas redes sociais da Câmara Municipal.