Vereadores novatos vão ao Hospital do Amor em Barretos

Os vereadores da Comissão Especial de Acompanhamento das ações voltadas ao tratamento e prevenção do câncer em Americana estiveram, nesta quarta-feira (14), em visita técnica ao Hospital de Amor, localizado na cidade de Barretos.

Participaram da agenda, a presidente da comissão, a vereadora Talitha De Nadai (PDT) e os vereadores Levi Rossi (PRD), Renan De Angelo (Podemos) e Roberta Lima (PRD).

Na visita os vereadores conheceram os pavilhões do Hospital adulto e infanto-juvenil e todo o setor de prevenção e tratamento da doença.



“Essa visita foi muito importante para acompanharmos de perto como nossos pacientes são tratados aqui! Ver toda a estrutura e atendimento de excelência do Hospital nos afirma que esse é o tratamento que todo paciente oncológico merece! O trabalho de prevenção e busca ativa dos pacientes diagnosticados com câncer com certeza faz toda a diferença no sucesso da cura. Esse é o início de um trabalho de muita luta e carinho para os nossos pacientes!”, afirmou a presidente da comissão, Talitha De Nadai.

“A visita ao Hospital de Amor em Barretos reafirma nosso compromisso com a saúde pública de excelência. É inspirador conhecer de perto uma instituição que alta tecnologia, humanização e gestão eficiente. Agradeço a presidente da Comissão Talitha De Nadai pela iniciativa e levo dessa experiência importantes referências para fortalecer nossas políticas de saúde em Americana”, disse Roberta Lima.

“Nós como representantes do poder legislativo, temos que conhecer a estrutura que nossos munícipes em tratamento recebem no dia a dia, desde o encaminhamento para Barretos, até o tratamento e hospedagem no local”, comentou Renan de Angelo.

“Muito importante essa visita num equipamento de atendimento à população que é referência nacional no tratamento do câncer e que atende diversos pacientes da nossa cidade, para enquanto a comissão nós entendermos de perto o andamento de todo o processo que o munícipe realiza para o tratamento oncológico”, finalizou Levi Rossi.

Vereadores e a luta pelo tratamento de câncer

O Hospital de Amor é referência no tratamento e prevenção do câncer e com a visita novas ideias já surgiram para os pacientes e o tratamento em Americana.

Além do Hospital, os vereadores também foram até a Pousada do Sol para conhecer as dependências do local em que os pacientes de Americana ficam hospedados quando necessitam do atendimento na cidade.

