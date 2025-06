Um dos dois ‘vereadores rebeldes’ que votaram contra o aumento de 20,5% no IPTU agora em junho, Thiago Brochi (PL) deve ter ‘punição’ menor por parte da prefeitura. O NM apurou e ‘ouviu’ que o outro rebelde, Jean Mizzoni (Agir) tende a ser mais visto como um nome de oposição do que o campeão de votos do PL.

