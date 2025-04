Vai ter greve? O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Júlio César dos Santos, o Kifú, reuniu-se nesta segunda-feira (7) com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e Região, Claudemir Alves da Cruz.

A reunião foi motivada por um suposto atraso no repasse da Prefeitura à empresa Nova Via e à possibilidade de paralisação do transporte público na cidade, caso os salários dos motoristas e demais funcionários não sejam pagos nesta semana.

Além de Kifú, também participaram da reunião os vereadores Rony Tavares (vice-presidente), Careca do Esporte (1º secretário), Joi Fornasari, Arnaldo Alves, além de assessores dos gabinetes dos vereadores Cabo Dorigon e Gustavo Bagnoli.

No encontro, o presidente do Sindicato relatou que a Nova Via alega dificuldades financeiras para efetuar os pagamentos, situação que já se arrasta desde 2021. A empresa também notificou o sindicato sobre a possibilidade de atrasos salariais a partir desta segunda-feira (7 de abril), quinto dia útil, o que pode levar à decretação de estado de greve e paralisação total do transporte público.

Diante da gravidade do cenário, o presidente Kifú conversou com o secretário municipal de Governo, Joel Cardoso, que informou que a Prefeitura está em diálogo com a diretoria da empresa. Segundo ele, os repasses estão em dia e o pagamento dos salários ainda está dentro do prazo legal.

“Nosso compromisso é com a população e com os trabalhadores. A Câmara está de portas abertas para dialogar, fiscalizar e buscar soluções junto ao Executivo. Nosso objetivo é evitar a paralisação e garantir os direitos dos funcionários”, afirmou o presidente Kifú. Os vereadores presentes no encontro se comprometeram a acompanhar de perto o desenrolar da situação, cobrando transparência da empresa e da Prefeitura para garantir a continuidade do serviço de transporte público, essencial para milhares de barbarenses.