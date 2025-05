Vereadores de Sumaré querem comissão para debater o Hospital Estadual

Os vereadores sumareenses votam a criação de uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a situação do Hospital Estadual de Sumaré (HES), cujo contrato de gestão com a Unicamp se encerra em julho e não deve ser renovado pelo governo do Estado de São Paulo.

A Comissão de Assuntos Relevantes foi proposta por meio do Projeto de Resolução nº 5/2025, de autoria dos vereadores Rodrigo Digão (União Brasil), Lucas Agostinho (União Brasil), Wellington Souza (PT) e Rudinei Lobo (PSB). A proposta será votada na 14ª sessão ordinária do ano, que está marcada para começar às 10h desta terça-feira (6), com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

De acordo com o Regimento Interno do Legislativo de Sumaré, as Comissões de Assuntos Relevantes se destinam à elaboração e apreciação de estudos relativos a problemas municipais, bem como para a orientação da Câmara Municipal em assuntos de reconhecida relevância. Pela proposta apresentada pelo grupo de vereadores, a comissão também irá propor medidas e encaminhamentos legislativos, administrativos ou jurídicos necessários à defesa dos interesses da população de Sumaré em relação à manutenção da qualidade do atendimento hospitalar.

“O Hospital Estadual de Sumaré é referência não apenas em nossa cidade, mas em toda a região, pela qualidade dos serviços prestados à população e pela sua função como hospital-escola, fundamental para a formação de profissionais de saúde. A possível alteração no modelo de gestão, com a substituição da atual administração por outra entidade, pode gerar impactos relevantes no atendimento à saúde pública, na formação acadêmica e na qualidade dos serviços ofertados”, diz a justificativa do projeto de resolução, assinado pelos quatro parlamentares.

Se for aprovada nesta terça, a comissão será composta por até cinco membros, a serem designados pelo Presidente da Câmara, respeitada, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária. Como primeiro signatário, o vereador Rodrigo Digão deverá ocupar a presidência da comissão, caso seja aprovada. O prazo de funcionamento da comissão será de até 150 dias, podendo ser prorrogado uma única vez.

Além do projeto de resolução, a Ordem do Dia da sessão desta terça prevê a votação de dois projetos de lei. O PL nº 215/2025, de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), cria a “Escola de Gênios”, com a finalidade de prestar atendimento multidisciplinar e oferecer suporte especializado a crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a seus familiares.

Já o PL nº 221/2025, de autoria do vereador Alan Leal (PRD), dispõe sobre a reabilitação e socialização de animais domésticos com histórico de agressividade, após cumprirem o período de quarentena e receberem alta pelo Departamento de Zoonoses de Sumaré.

