Vereadores de Sumaré reprovam Moção contra pedágios

Durante a sessão da Câmara de Sumaré realizada nesta terça-feira (25), a maioria dos vereadores reprovou uma Moção proposta por Geraldo Medeiros (PT) que fazia apelo ao governador do Estado “manifestando profunda preocupação e posicionamento contrário à possível instalação de mais pontos de pedágio na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Por 15 votos a 5, os parlamentares não deram encaminhamento à manifestação do petista ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A justificativa da Moção é devido ao término da concessão da Renovias para abril de 2026 e a implantação de um novo plano de concessão de lotes rodoviários, o qual pretende abranger um trecho de 533 quilômetros no ‘Circuito das Águas’ e outro trecho de 385 km na Rota Mogiana, na qual está incluída a Rodovia Luiz de Queiros (SP-304). O autor do documento argumenta que já foram realizadas audiências públicas nas cidades de Campinas, Mogi-Guaçu, Mococa, São João da Boa Vista e São Paulo, entre outras iniciativas de diálogo com as partes interessadas.

Os vereadores sequer permitiram a leitura e a discussão da Moção em plenário. “É lamentável o que está acontecendo nesta Casa (de Leis). A base governista, daqui uns dias, não deixa passar nem indicação”, ironizou Geraldo Medeiros. “Muitos moram em uma cidade e trabalham em outra na nossa região. Já pagamos um IPVA, muito caro inclusive, pra manutenção das estradas”, justificou o autor. Coincidência ou não, o prefeito Henrique é do mesmo partido que o governador Tarcísio de Freitas.

Um dos poucos que votaram a favor foi o vereador Rudinei Lobo (PSB). “A gente tem sido procurado, embora a Rodovia SP-304 não está no nosso município. Muitos estudam em Piracicaba, alguns em São Pedro. Tem muita gente também que mexe com frete e isso vai impactar demais, dificultando ainda mais a vida do povo”, detalhou. “Eu votei no governador Tarcísio, mas ele está me decepcionando. Porque isso vai impactar no bolso do povo”, acrescentou.

Esposa contra

O vereador Lucas Agostinho (União Brasil) também queria o encaminhamento da Moção de Apelo ao Governo do Estado. “Influi diretamente na vida do trabalhador, de quem trabalha ou estuda nessas cidades”, ponderou. Ele inclusive brincou com o colega Alan Leal (PRD), esposo da vereadora Priscila Peterlevitz (União Brasil), de Nova Odessa. Ela seria contrária a instalação dos pedágios e vai fazer parte da Comissão de Assuntos Relevantes para debater o assunto na Câmara Municipal.

“A hora que o senhor for dormir hoje com a esposa, que possa conversar com ela e pedir uma orientação. Nós não somos contra o governador, somos contra o pedágio. E acho que temos de entrar nessa discussão”, defendeu. “A mulher sabe, ela sempre edifica o lar. E tenho certeza que ela vai passar as orientações ao senhor pra que vote a favor”, completou Agostinho. Leal não respondeu a sugestão/provocação, apenas pediu ‘Questão de Ordem’ ao presidente, porque os vereadores estavam usando a justificativa de voto pra discutir o assunto.

Quem também se posicionou a favor da Moção foi Wellington Souza (PT). “Vai afetar a nossa região. Tem muitos moradores (de Sumaré) que transitam pelo trecho (da SP-304) e vão ser impactados”, justificou. O presidente Hélio Silva (Cidadania) disse que vai debater sobre a instalação de 37 pedágios na Região Metropolitana de Campinas na reunião do Parlamento da RMC marcada para esta sexta-feira, dia 28. “Eu também, enquanto vereador, sou contra os pedágios. Tem inclusive abaixo-assinado nas minhas redes sociais”, finalizou.

Frente Parlamentar

Está em tramitação na Câmara de Sumaré um projeto de Resolução que Cria a Frente Parlamentar Contra a Instalação de Praças de Pedágio na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e demais rodovias da Região Metropolitana de Campinas que eventualmente estejam previstos no trecho que impacta o Município. A autoria é dos vereadores Lucas Agostinho, Wellington Souza, Rodrigo Digão, Geraldo Medeiros e Rudinei Lobo. Americana e Santa Bárbara já criaram uma Frente Parlamentar, enquanto Nova Odessa trabalha com a Comissão de Assuntos Relevantes.

O objetivo é debater os impactos da instalação de mais pedágios na vida dos trabalhadores, estudantes, comerciantes e demais cidadãos que dependem dessas vias para deslocamento diário, impondo um ônus financeiro e dificultando o acesso a serviços essenciais. Além disso, poderá gerar impactos negativos para a economia local, aumentando os custos do transporte de mercadorias e prejudicando a competitividade das empresas da região.

Os autores entendem que a mobilidade urbana e rodoviária deve ser aprimorada com investimentos em infraestrutura, duplicação de vias e melhoria na segurança viária, sem que isso represente um novo encargo à população. “É fundamental que o Governo do Estado de São Paulo e os órgãos responsáveis busquem alternativas viáveis para a manutenção e melhoria das estradas sem a necessidade de um novo pedágio”, argumentam.

Sessão dos vereadores

Outra Moção de Apelo rejeitada pelos parlamentares, também com placar de 15 votos contra 5, foi a de autoria do vereador Rodrigo Digão (União Brasil), que apela ao governador e ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo pelo Hospital Estadual de Sumaré (HES). No documento, era pedido para que fosse repensada a decisão de não renovar a concessão firmada com a Unicamp para a administração do HES.

Os três projetos de lei que faziam parte da Ordem do Dia foram aprovados pelos vereadores. O PL nº 11/2025, do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que dispõe sobre a implantação do “Papai Noel Inclusivo” em todos os eventos natalinos oficiais promovidos pela administração pública em Sumaré, obteve 20 votos favoráveis. O “Papai Noel Inclusivo” terá como característica principal a capacidade de se comunicar na Língua Brasileira de Sinais (Libras), visando promover a inclusão de pessoas surdas e com deficiência auditiva nas celebrações natalina.

Na sequência, foi votado o PL nº 148/2025, apresentado pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva, que institui o Dia Municipal do Samba, a ser comemorado anualmente em 2 de dezembro. A propositura recebeu 19 votos a favor. Já o PL nº 156/2025, proposto pelo vereador Dudu Lima (Cidadania), que institui no Calendário Oficial do Município de Sumaré o “Arraiá da AABB” realizado pela Associação Atlética do Banco do Brasil, foi aprovado com 20 votos favoráveis.

