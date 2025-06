Vereadores têm 1o grande teste do ano em Americana com IPTU

Os vereadores de Americana terão esta terça-feira seu primeiro grande teste do mandato. Mas o teste também serve para medir a força da oposição e do governo Chico Sardelli (PL). O teste acontece na segunda votação do aumento do IPTU, que vem a partir da revisão da planta de valores da cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A tendência é que o projeto seja aprovado sem grandes pressões, mas um abaixo assinado e alguns opositores liberais e de esquerda prometem pressionar para que o projeto seja reprovado ou adiado.

Vereadores já sinalizaram que aprovam

Os vereadores de Americana aprovaram na semana passada, por 16 votos a 2, o projeto de lei que atualiza a Planta de Valores Imobiliários e a Tabela de Preços das Construções, utilizadas para fixar os valores venais dos imóveis.

]O reajuste de 20,5% vai alcançar o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) para o ano de 2026. Somente os vereadores Gualter Amado (PDT) e Professora Juliana (PT) se posicionaram contra o reajuste, que prevê 15% de aumento real mais a reposição de 5,5% referente à inflação registrada.

Leia + sobre partidos e política regional