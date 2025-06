Vestido de noiva colorido, a nova tendência do mercado

Entre tons suaves e escolhas não convencionais, novas paletas redefinem o altar e refletem o desejo das noivas de imprimirem autenticidade à própria celebração

Ícone absoluto dos casamentos tradicionais, o vestido branco começa a dividir espaço com novas leituras visuais e simbólicas. Em pleno “mês das noivas”, uma tendência ganha força entre mulheres que desejam tornar o grande dia ainda mais significativo: os vestidos de noiva coloridos, que assumem protagonismo em cerimônias contemporâneas ao traduzirem personalidade, valores e estilo de vida.

Tons de rosa blush, lavanda, champanhe, verde-menta e nude ocupam o lugar antes exclusivo do branco, carregando consigo narrativas afetivas e estéticas que ressignificam o vestir no altar. A mudança acompanha uma transformação cultural que vem pautando o setor de casamentos nos últimos anos: a busca pela autenticidade.

“A escolha da cor hoje é um ato de expressão pessoal. A estética deixa de ser padronizada para se tornar identidade visual”, explica Sandra Melo, consultora de imagem e estilo. Em vez de seguir um roteiro tradicional, noivas têm optado por se apropriar do visual como uma extensão de quem são, transformando o vestido em símbolo de liberdade, e não de imposição.

Mais que tendência, uma afirmação de identidade. O crescimento do vestido colorido é reflexo de uma noiva que não apenas deseja casar, mas se reconhecer no ato de casar. “A tradição cede espaço à liberdade criativa, ao olhar subjetivo e à necessidade de contar histórias reais, que partem do íntimo para o coletivo. Em vez de seguir padrões, essa nova geração de mulheres escolhe vestir o que comunica o que vivem, o que sentem — e quem são. A estética acompanha, mas é a essência da noiva que deve brilhar no grande dia”, destaca Sandra Melo. “E, agora, em uma paleta mais rica, simbólica e plural”, complementa a especialista.

Rosa: romantismo com leveza contemporânea

Associado ao afeto e à ternura, o rosa permanece entre os preferidos — especialmente nas variações blush e rosé. “Com seu apelo romântico e sofisticado, ele aparece como alternativa suave ao branco, ideal para cerimônias ao ar livre, diurnas ou com estética mais acolhedora”, explica Sandra.

Nude e champanhe: sobriedade com refinamento

Versáteis e discretos, os tons de nude e champanhe vêm ganhando espaço em casamentos clássicos com toque moderno. “Suas tonalidades neutras comunicam elegância atemporal, sendo uma escolha certeira para noivas minimalistas que ainda desejam imprimir personalidade ao visual”, comenta.

Verde: frescor, conexão e ousadia

Pouco convencional, mas altamente simbólico, o verde — em nuances como oliva e menta — representa renovação, esperança e equilíbrio. “Conecta o universo botânico ao cerimonial e é frequentemente associado a celebrações ao ar livre, com temática orgânica e proposta não tradicional”, relata a especialista.

Lavanda: poesia visual e espiritualidade

Com um tom etéreo e marcante, o tom lavanda tem se destacado pela sua estética delicada e pela carga simbólica ligada à serenidade, à intuição e à introspecção. “É uma escolha que se afasta do lugar-comum sem abrir mão da sofisticação, criando cenários visuais com forte apelo sensorial”, completa Sandra.

