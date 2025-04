O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste, o mais consolidado espetáculo teatral do interior do Estado de São Paulo, realizará a estreia de sua 26ª edição nesta terça-feira (15). As encenações seguem até Domingo de Páscoa (20), sempre às 20 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. Neste ano, o Espetáculo promete emocionar o público com uma abordagem inédita e sensível: pela primeira vez, a história será narrada pelo próprio Jesus Cristo.

Para receber o público com conforto e segurança os portões serão abertos às 19 horas nos dias 15, 16, 17 e 20 deste mês. Já na Sexta-feira Santa e no sábado, a abertura acontecerá às 18 horas, permitindo que os espectadores tenham mais tempo para se acomodar e acessar os espaços reservados. Em caso de chuvas durante a peça, a organização cessará a apresentação em virtude da segurança do elenco, produção e público e conduzirá os presentes em segurança.

A 26ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio do Supermercados Pague Menos e TRBR, apoio do Tivoli Shopping, Cristiantex Magazine, Unimed Santa Bárbara Americana e SOS Telecom, media partner EPTV e TodoDia e gestão cultural Amigos da Cultura Barbarense.

Acessibilidade

O Espetáculo Via Crucis 2025 se consolida a cada ano como um projeto cultural totalmente acessível e democrático. O público com deficiência visual contará com o apoio de profissionais de audiodescrição durante as apresentações, além de uma estrutura sonora que permite a compreensão do espetáculo mesmo sem a imagem.

Já para os espectadores com deficiência auditiva, haverá interpretação simultânea em Libras, e posteriormente o espetáculo será disponibilizado com legendas completas no YouTube (/espetaculoviacrucis).

Cadeirantes, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, deficiência visual, auditiva e pessoas neurodivergentes/autistas terão à disposição uma área reservada em frente à arena. Para isso, é preciso preencher o formulário via site: www.culturasbo.com/espetaculoviacrucis

Dramaturgia

A dramaturgia desta edição do Via Crucis se destaca por uma proposta inédita: a história será conduzida pelo próprio Jesus Cristo, que assume o papel de narrador. O texto foi criado de forma mais enxuta em comparação à edição anterior, servindo como fio condutor para o desenvolvimento da encenação pela Direção Artística. A escolha de ter Jesus como narrador busca ampliar a força da mensagem e aprofundar a reflexão do público sobre o sacrifício de Cristo pela humanidade.

Dentro dessa proposta, o personagem-narrador assume a figura do Jesus Redentor, que, após a crucificação e ressurreição, retorna à cena para relembrar sua trajetória e os ensinamentos deixados. As parábolas, utilizadas por Cristo como forma de transmitir suas mensagens, foram fundamentais na construção do texto e inspiraram o subtítulo desta edição: O Semeador.

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins.

Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Trânsito

Durante os dias de apresentação, haverá interdição de ruas no entorno do evento. Na quinta-feira, o fechamento do trânsito ocorrerá das 17 horas às 22h30. Já na Sexta-feira Santa e no sábado, a interdição começa mais cedo, a partir das 16 horas, garantindo melhor organização.

Estacionamento gratuito

O estacionamento é gratuito e nas ruas Aristeo Carlos Pereira, em frente ao Complexo Usina, e Maria Luzia Petrini Margato. A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste informa que cobrança de estacionamento é um ato indevido e não foi organizada pelo Espetáculo Via Crucis.

Queixas podem ser registradas no 190 da Polícia Militar ou ao procurar por agentes da Guarda Civil Municipal – que realizarão serviço de ronda pelo bairro e nos arredores do recinto do evento. Vale ressaltar que a organização do Espetáculo Via Crucis não compactua com esta prática.

Alimentação

A Praça de Alimentação no recinto do Complexo Usina Santa Bárbara ficará por conta dos foodtrucks: JM Cocadas e Churros, Food Party, Hot Dog Oh Yes, Casa do Espetinho e Lancholet.

Estacionamento exclusivo

O evento também contará com estacionamento interno exclusivo para idosos, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida pela entrada B via SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins) no letreiro “Usina Santa Bárbara”. Haverá vagas específicas em frente aos banheiros de alvenaria e próximas à arquibancada. A estrutura do Complexo Usina conta com banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes e espaço público adaptado com rampas.

Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal poderá ser agendado a partir desta segunda-feira (14) por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Transporte por aplicativo/Táxi

Aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela entrada B via SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins) no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Ônibus e vans

As caravanas e excursões também deverão acessar o espaço pela entrada B via SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins) no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Segurança

O evento é equipado com catraca e câmeras, além de amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar.

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo Ziplock, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas, atendendo a Lei Municipal nº 3191/2010.

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Por fim, não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.