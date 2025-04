A 26ª edição do Espetáculo Via Crucis, maior espetáculo da Região Metropolitana de Campinas, chegou ao fim. Realizado no Complexo Usina Santa Bárbara, o evento reuniu de 15 a 20 deste mês, milhares de pessoas ao longo de seis dias de apresentações, entre luzes e sombras, em uma encenação que resgatou, mais uma vez, a fé, a arte e a emoção da história de Jesus Cristo – em dramaturgia conduzida sob a perspectiva do próprio Jesus como narrador, proporcionando uma conexão ainda mais profunda com o público.

Com o subtítulo “O Semeador”, a narrativa trouxe à cena o Jesus Cristo após sua ressurreição, relembrando sua trajetória, ensinamentos e sacrifício pela humanidade. Promovendo momentos de reflexão intensa em cada silêncio e cada passo da encenação, foram utilizadas parábolas como forma de transmitir as mensagens da nova dramaturgia.

Além da força artística, todas as apresentações contaram com intérpretes de Libras e audiodescrição em tempo real, tornando a experiência acessível para pessoas com deficiência visual e auditiva. O espaço também foi adaptado para o acolhimento de cadeirantes, idosos, neurodivergentes e pessoas com mobilidade reduzida.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, a produção envolveu centenas de pessoas, todas comprometidas com a entrega de um espetáculo que já é patrimônio cultural da cidade.

“Encerramos mais uma edição do maior espetáculo da Região Metropolitana de Campinas com o coração transbordando gratidão. Esta edição ficará marcada por registros únicos de emoção, entrega e conexão. Agradeço profundamente a cada artista, técnico, voluntário, família e espectador que fez parte dessa jornada. Foi, sem dúvida, uma celebração da união, da arte e da força coletiva que move esse projeto há tantos anos.”

A 26ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste foi uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio do Supermercados Pague Menos e TRBR, apoio do Tivoli Shopping, Cristiantex Magazine, Unimed Santa Bárbara Americana e SOS Telecom, media partner EPTV e TodoDia e gestão cultural Amigos da Cultura Barbarense.

