Após avaliação realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o trânsito no Viaduto Amadeu Elias foi parcialmente liberado nesta quarta-feira (7). A circulação está liberada no sentido Centro-Bairro, por uma faixa. Já o sentido Bairro-Centro permanece interditado.

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Caminhão bate no Viaduto Amadeu Elias

Na parte inferior do viaduto, a interdição também permanece, com liberação apenas do acesso pelo lado do Mercado Municipal. As medidas foram adotadas para garantir a segurança dos motoristas e pedestres enquanto são avaliadas as condições da estrutura após a colisão de um caminhão contra o viaduto.