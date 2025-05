Viajar pelo Rio com mais liberdade: serviço global de guarda-volumes facilita a vida de turistas

Explorar o Rio de Janeiro deve ser uma experiência leve — no sentido literal também. Para quem desembarca na cidade maravilhosa com tempo livre antes do check-in, ou ainda precisa circular pela cidade depois do check-out, carregar malas pelas ruas, praias e pontos turísticos pode ser um problema. Foi pensando nisso que surgiu o Bounce, uma solução de depósito de bagagem no Rio de Janeiro já presente em mais de 4.000 cidades pelo mundo.

O que é o Bounce?

O Bounce é a maior rede global de armazenamento de bagagens. A proposta é simples: conectar viajantes a pontos locais (como hotéis, cafés e lojas) que oferecem um espaço seguro para guardar seus pertences por algumas horas ou até um dia inteiro.

No Rio, há pontos de depósito de bagagem disponíveis em locais estratégicos como Copacabana, Lapa, Centro, Aeroporto Santos Dumont e Rodoviária Novo Rio — o que atende tanto turistas quanto profissionais em trânsito pela cidade.

Como funciona?

O sistema é totalmente digital e fácil de usar:

Acesse o site ou aplicativo do Bounce. Escolha o ponto de armazenamento mais conveniente no mapa. Faça a reserva online. Vá até o local escolhido, apresente a confirmação e deixe sua bagagem com segurança. Curta o Rio de mãos livres.

Os usuários contam com seguro incluído de até US$ 10 mil, além de opções de cancelamento gratuito e locais com acesso 24h em alguns casos.

Mobilidade urbana para turistas e economia local (Rio)

Serviços como o Bounce fazem parte de uma tendência crescente de “mobilidade leve” que combina tecnologia, turismo e apoio à economia local. Ao transformar estabelecimentos comerciais em pontos de apoio ao turista, o serviço ajuda a gerar renda extra para pequenos negócios e melhora a circulação urbana.

No contexto de uma cidade com grande fluxo turístico como o RJ, essa solução de depósito de bagagem no Rio de Janeiro contribui também para aliviar gargalos logísticos em dias de grandes eventos, feriados e alta temporada.