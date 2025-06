Vidente diz que Neymar vai arrebentar no Santos

Em um momento delicado para o Santos Futebol Clube, que enfrenta uma grave crise técnica e administrativa, um episódio inusitado tem chamado atenção nas redes sociais e entre os torcedores: uma previsão feita em novembro de 2024 acaba de se concretizar, justamente um dia após o famoso “Leilão do Neymar”.

O místico das celebridades e vidente Robério de Ogum, conhecido por suas previsões espirituais, declarou em vídeo há mais de seis meses que “Neymar voltaria ao Santos, brilharia novamente nos gramados brasileiros, seria convocado para a Seleção e até poderia conquistar seu primeiro título mundial”. Agora, com a renovação do contrato de Neymar com o Santos, mesmo após questionamentos sobre sua forma física, as palavras de Robério ganharam novos contornos.

“Neymar vai brilhar, vai se dedicar, vai se entregar”, disse o sensitivo, destacando ainda que a volta do camisa 10 traria “muita força espiritual e união” ao clube. Segundo ele, a permanência do jogador é um sinal de que o Santos não cairá para a Série B, contrariando o atual cenário de pressão e incerteza.

A renovação ocorreu em meio as crises mas o Leilão ocorrido no dia 10 de junho intensificou os debates sobre a fase do atleta e sua relação com o clube que o revelou para o mundo.

O presidente do time, Marcelo Teixeira, ainda não comentou publicamente sobre a previsão, mas fontes internas do clube admitem que a renovação de Neymar representa uma tentativa de reverter o clima de instabilidade e recuperar a confiança da torcida.

Enquanto isso, os olhos se voltam para o desempenho do jogador nas próximas rodadas e para os desdobramentos espirituais e esportivos de uma das fases mais intensas da história recente do time.

Rô Bianchi: Da Gestão Financeira às páginas mais quentes do Brasil

Executiva na rotina, musa por escolha: Rô Bianchi, a mulher que domina números e corações estreia no Bella da Semana.

Quando as empresas fecham, sua sensualidade se revela. Rô Bianchi, a Gestora Financeira que administra fortunas com a mesma precisão que agora desperta desejos, é a nova estrela do Bella da Semana. Em um ensaio que redefine o conceito de poder feminino, ela prova que inteligência e sensualidade não apenas coexistem – elas se potencializam.

Por trás daquela executiva de planilhas e investimentos se esconde uma mulher que calculou perfeitamente seu próximo movimento: tornar-se um dos rostos (e corpos) mais cobiçados do país. Prepare-se para conhecer o lado mais provocante da mente que muitos confiam para multiplicar patrimônios.

Ao contrário do que suas fotos provocantes possam sugerir, Rô se descreve como uma pessoa tranquila e caseira. “Sou uma pessoa tranquila e mais caseira. Adoro finais de semana com uma viagem a dois para se curtir”, confessa com um sorriso sugestivo. E complementa com um brilho no olhar: “Se for para alguma praia então, melhor ainda!”

Quando questionada sobre como mantém esse corpo que faz suspirar, Rô revela sua dedicação: “Eu faço musculação de 3 a 4 vezes na semana e tento cuidar da minha alimentação.”

Todo mundo tem aquele atributo que sabe usar como trunfo nos jogos de sedução. Para Rô, não há dúvidas: “Meu bumbum! Desde pequena eu tenho bunda grande e cintura fina, o que sempre chamou atenção das pessoas.”

Posar para o Bella da Semana representou um marco na carreira dessa deslumbrante gaúcha. “Foi uma experiência única! Fiquei muito feliz em ser convidada a posar para o Bella da Semana. Toda a equipe foi maravilhosa”. “Espero que gostem do ensaio, tudo foi pensado com muito carinho para vocês por toda a equipe!” revela Rô, com muita satisfação.