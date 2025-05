Americanenses registraram Ovnis nos céus da cidade esta 2a feira. Os autores do registro não conseguiram identificar o que seriam os pontos brancos vistos no céu. Os Objetos Voadores Não Identificados aparecem como pontos brancos ‘embaçados’ no céu.

O registro foi feito no Parque da Liberdade, próximo a um supermercado. As pessoas que gravaram o vídeo cogitam ser pássarinhos ou drones, mas consideram ser muito difícil essas hipóteses dada a distância dos objetos no céu.

Vídeo Ovni em Americana

