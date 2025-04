Momento em que o Cristo Redentor se abaixa, abraça e acolhe um cachorro caramelo em homenagem ao Dia Mundial dos Animais em Situação de Rua.

Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia trouxe ainda assuntos como menopausa e sarcopenia

“Situações difíceis em demências: como você conduz?” foi um dos principais temas apresentados no segundo dia do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia (CBGG), principal evento da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), que ocorre em Belo Horizonte, MG, de 03 a 05 de abril. Dentro dessa temática, o geriatra e vice-presidente da SBGG, Dr. Leonardo Oliva, de Salvador, BA, foi um dos palestrantes como o tema “Quero ir pra casa”. A demência, em geral, é um assunto que chama a atenção justamente pelo fato de a doença afetar não apenas o paciente, mas toda a família.

“Ambulatório para Cuidadores” foi o tema trazido pela presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG, Dra. Naira Dutra Lemos, de São Paulo, SP. Já o geriatra e diretor da SBGG, Dr. Marcelo Valente, palestrou sobre a prescrição de suplementos na sarcopenia. Também relacionado a essa área, o geriatra e membro da diretoria da SBGG-BA, Dr. Jonas Gordilho Souza, trouxe o tema: “Tratamento: como selecionar? Desnutrido anoréxico x obeso sarcopênico”.

Já a geriatra e diretora científica da SBGG, Dra. Ana Cristina Canêdo, do Rio de Janeiro, RJ, falou sobre “Menopausa, envelhecimento, cognição e risco de demência” e a fisioterapeuta, especialista em gerontologia, Jéssica Maria Ribeiro Bacha, abordou o tema “Exergames: promovendo o envelhecimento alto e saudável”.

Parkinson

No próximo dia 11, será celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Descoberta há mais de 200 anos e também conhecida como Mal de Parkinson, é a segunda patologia degenerativa, crônica e progressiva do sistema nervoso central mais frequente no mundo, ficando atrás da Doença de Alzheimer.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) a define como uma “condição cerebral que provoca distúrbios de movimento, mentais e sono, além de dor e outros problemas de saúde”.

O assunto foi tema neste segundo dia de Congresso por meio da palestra “Novos Horizontes na Doença de Parkinson”, de autoria do neurologista e professor titular (Clínica-Médica Neurologia, (UFMG), Dr. Francisco Cardoso.

Sobre a SBGG

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), fundada em 16 de maio de 1961, é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como principal objetivo congregar médicos e outros profissionais de nível superior que se interessem pela Geriatria e Gerontologia, estimulando e apoiando o desenvolvimento e a divulgação do conhecimento científico na área do envelhecimento. Além disso, visa promover o aprimoramento e a capacitação permanente dos seus associados.

