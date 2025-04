Vídeo ladrão tenta roubar UBS Mathiensen no feriado

Câmeras de vídeo flagraram um homem que invadiu a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Mathiensen em Americana na tarde deste feriado de 21 de abril. Ele tentava roubar itens do local.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O vídeo mostra ele tentando arrombar o local em 2 pontos diferentes. A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi chamada para atender a ocorrência e conseguiu deter o rapaz.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h e o rapaz foi levado para a delegacia.

Vídeo do ladrão em ação

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA Equipe C registrou o caso como FURTO EM PATRIMONIO PUBLICO

Vtr 225 Gcm Rossi / Boni

Apoio Subinsp Caue/Padilha

Data 21/04/25

Horário 15:00

Local UBS Mathiensen

Preso

Após CSI verificar nas câmeras furto em andamento na UBS Mathiensen onde indivíduo estava tentando subtrair algo pela janela da parte do fundo foi informado via rádio onde as viaturas fizeram o cerco e deteram o indivíduo no interior do local. Foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária onde ocorrência está em andamento.

Mais notícias da cidade e região