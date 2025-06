Vídeo: Leonardo acusado de cantar bêbado na Festa

Cantor Leonardo é acusado de cantar embriagado em show no São João de Campina Grande. Vídeo viraliza, e críticas sobre profissionalismo disparam!

O cantor sertanejo causou polêmica durante o São João de Campina Grande, após supostamente subir ao palco embriagado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o artista com dificuldades visíveis durante a apresentação, o que gerou uma enxurrada de críticas sobre sua postura e profissionalismo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Um trecho da apresentação de Leonardo em Campina Grande viralizou após ser compartilhado por páginas de fofoca. No vídeo, o cantor aparece com os olhos semicerrados, aparentemente cansado, e sua performance na canção “Cumade e Cumpade” gerou comentários como “A cachaça cantando sozinha” e “Falta de profissionalismo, respeito, decadência… Tudo junto”

A busca por emagrecimento rápido popularizou o uso de medicamentos como o Ozempic, indicado originalmente para tratar diabetes tipo 2, também no universo da estética. Com isso, relatos curiosos começaram a surgir, inclusive o de que o remédio estaria “aumentando” o tamanho do pênis. Mas será que isso é verdade?

Segundo o cirurgião plástico Dr. Luddi e o urologista Dr. Rogério Saint Clair, especialistas em estética íntima masculina e criadores de uma técnica de preenchimento peniano com ácido hialurônico, ainda não existe nenhum estudo científico que comprove essa associação.

“O que acontece, na verdade, é que muitos homens apresentam acúmulo de gordura na região pubiana, o que pode esconder parte do pênis. Ao emagrecer, essa gordura é reduzida e o órgão parece mais alongado, mas não houve, de fato, aumento no comprimento”, explica o Dr. Luddi.

A percepção do próprio corpo, especialmente em um momento de transformação física, pode gerar interpretações distorcidas. Os especialistas reforçam que o autoconhecimento e o acompanhamento médico são fundamentais para entender o que muda — ou não — durante esse processo.

Para quem busca melhorar a estética íntima masculina de forma segura, existem hoje técnicas consolidadas e realizadas com respaldo médico, como cirurgias específicas, implantes, preenchimentos e procedimentos minimamente invasivos com ácido hialurônico. Essas abordagens têm como objetivo promover ganho de volume e proporção, sempre respeitando as particularidades de cada paciente.

Sobre o Dr. Luddi Oliveira

O Dr. Luddi Oliveira é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), com formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e residência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica. Com mais de uma década de experiência, é referência em procedimentos de cirurgia íntima masculina, atuando com foco na valorização da autoestima e no cuidado integral à saúde masculina. Ao lado do urologista Dr. Rogério Saint-Clair, desenvolveu uma técnica de preenchimento peniano com ácido hialurônico, tendo atendido mais de 200 pacientes com base em um protocolo seguro, ético e embasado cientificamente. O Dr. Luddi também é autor de artigos e estudos voltados à desmistificação do tema, contribuindo para o avanço da literatura médica na área.

Leia + sobre diversão e arte