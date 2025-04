Vídeo mostra golpe da bomba de combustível

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o que seria um ‘golpe’ da bomba de combustível

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Vídeo ‘golpe’ da bomba de combustível

Iate de R$ 7 milhões é lançado no Brasil

ecnologia, esportividade, sofisticação e velocidade sobre as águas. Com base nas principais preferências dos navegadores e tendências do mercado náutico global, o estaleiro brasileiro Fishing Raptor já lançou a pré-venda do novo modelo Fishing 510 Super Sport. Com consumidores do Brasil e exterior, como América do Norte e Europa, e centro de atendimento nos Estados Unidos, o fabricante traz novidades aliadas às demandas de um público exigente em busca de experiências de lazer de alto padrão.

Estudo recente da HTF Market Intelligence projeta que o mercado global de barcos de lazer se expandirá a uma taxa composta de crescimento anual 5,5 % de 2025 a 2032, de 42 bilhões, em 2025, para 56 bilhões em 2032 e, entre as principais tendências, design e tecnologia estão no topo do ranking. Com diversas unidades encomendadas e em negociação para o Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, antes mesmo do lançamento oficial, a embarcação de 15,5 metros de comprimento alia performance esportiva e design arrojado com a elegância e o requinte típicos dos grandes iates. Avaliada em mais de R$ 7 milhões, o modelo é a aposta do estaleiro catarinense para clientes que desejam acabamento de alto padrão e velocidade sobre as águas, aliado ao conforto.

“A linha Super Sport nasceu com o propósito de redefinir os limites da navegação e a Fishing 510 Super Sport é a nossa nova aposta ao unir luxo com desempenho. Sempre nos dedicamos em criar embarcações que integrem tecnologia, estabilidade e sofisticação. Este modelo marca uma nova fase da marca, com mais autonomia, mais espaço e ainda mais elegância a bordo, sem perder o DNA de velocidade que consagrou as embarcações da Fishing Raptor no Brasil e exterior”, afirma Fernando Assinato, CEO da Fishing Raptor.

Conheça a Fishing 510 Super Sport

Com 15,5 metros de comprimento, a Fishing 510 Super Sport impressiona pelo porte e pela harmonia estética entre linhas esportivas e soluções arquitetônicas inteligentes. A embarcação acomoda até 20 pessoas durante o dia e foi projetada para proporcionar experiências em navegação costeira ou fora dela (offshore). O layout externo privilegia o lazer ao ar livre. Na popa, mesa para seis pessoas, churrasqueira, geleira embutida e dois decks laterais retráteis que ampliam a circulação e criam uma verdadeira varanda sobre o mar.

A proa possui duas espreguiçadeiras com encostos reclináveis e um sofá em ‘U’ integrado ao costado que garantem vista privilegiada durante a navegação. No cockpit, oito poltronas ergonômicas e mais um sofá na parte de trás do barco, que gera mais segurança para alta velocidade, além de um teto solar de vidro que traz amplitude visual e contato com a luz natural. O para-brisa inteiriço e o posto de comando com equipamentos de última geração reforçam a segurança e o controle em alto-mar.

O ambiente interno da Fishing 510 Super Sport mantém o nível exigido por um público sofisticado. O mobiliário segue linhas modernas e é composto por materiais nobres, cuidadosamente selecionados para reforçar o padrão premium das embarcações da marca. A suíte principal conta com cama de casal, sofá, climatização e pé-direito de quase dois metros. Na proa, o ambiente versátil pode se transformar em mais um ambiente para a pernoite de mais duas pessoas ou em uma sala de refeições com cozinha equipada com fogão, microondas, pia e geleira.

Apesar do foco em conforto e estética, a 510 Super Sport carrega o legado da linha mais veloz da marca. Impulsionada por quatro motores de popa de 600hp, juntos somam até 2.400hp e alcançam cerca de 140km/h, velocidade superior à da consagrada Fishing 410 Super Sport. O casco em V profundo, assinado pelo renomado engenheiro americano Donald Blount, garante estabilidade mesmo em mares agitados e uma navegação suave e segura. Como em todas as embarcações da marca, a estrutura é construída com tecnologias que garantem resistência e flutuação permanente (insubmergível), mesmo em situações extremas.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado