Vídeo: Neymar se mostra animado com renovação com Santos

Neymar assinou nesta terça-feira (24) um contrato com o Santos válido até 31 de dezembro de 2025. Além disso, o vínculo abre possibilidade de prorrogação até a Copa do Mundo de 2026, desde que metas estabelecidas sejam atingidas.

Embora as partes concordem que seria melhor para Neymar realizar a preparação para a Copa do Mundo de 2026 no Santos, a proposta do Peixe para renovar apenas até o final do ano facilitou as negociações.

O novo contrato estipula o pagamento de cerca de R$ 4,5 milhões por mês para o craque. Além do abatimento da dívida milionária de R$ 85 milhões com a NR Sports, empresa que toma conta da carreira de Neymar. Os pagamentos atrasados envolvem os direitos de imagem do atleta.

Os primeiros meses de Neymar no Santos

A volta do craque ao Brasil animou muitos, mas, dentro de campo, o desempenho foi aquém do esperado. Entre boas exibições e diversas lesões, Neymar não conseguiu ter a sequência esperada no Santos.

O camisa 10 ficou mais tempo lesionado do que em campo. Ele disputou 12 jogos desde o retorno, a maioria no Campeonato Paulista. Assim, ele marcou três gols e deu três assistências.

