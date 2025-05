Em homenagem ao Dia das Mães, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mãe de Jesus, foi projetada ao lado do Cristo Redentor, no céu do Rio de Janeiro, em um belo gesto de reverência e fé.

Dia das Mães inspira milhares de composições na música brasileira, revela Ecad

O amor por elas já foi eternizado em versos, melodias e, especialmente, nos títulos de canções dos mais variados estilos musicais. Em homenagem ao Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, dia 11, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento que levou em consideração músicas em português com as palavras “mãe” e “mamãe” em seus títulos.

Segundo o estudo, mais de 10 mil obras musicais registradas no banco de dados do Ecad contêm a palavra “mãe” em seus títulos. Já a palavra “mamãe” aparece em 2.037 canções. Quando se trata das gravações, os números também impressionam: são mais de 10 mil gravações com “mãe” e 1.881 com “mamãe” no nome.

Expressões carregadas de afeto também ganham destaque entre os títulos. A frase “amor de mãe” aparece em 282 obras, enquanto “Te amo, mãe” está presente em 27 títulos. Já a saudação “Feliz Dia das Mães”, dá nome a 13 obras registradas.

O Ecad possui um dos maiores bancos de dados da América Latina, com mais de 24 milhões de obras cadastradas. No Brasil, o Ecad é a instituição que arrecada e distribui direitos autorais de execução pública das músicas tocadas em todo o território brasileiro, sejam elas nacionais ou estrangeiras, realizando a cobrança de direitos autorais sempre que existe a utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, sonorização ambiental, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva.

