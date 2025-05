Vídeo; padre Fábio de Melo lamenta demissão de gerente de cafeteria

O “padre” Fábio Mello ocasionou a demissão de um pai de família que agora está desempregado porque não aceitou que uma funcionária da cafeteira tenha posto o preço errado, ele quis fazer a lei do consumidor e expôs tudo na net.

Mistério, Justiça e desencarne: sensitiva faz previsão para Alexandre de Moraes

A sensitiva Izadora Morais, conhecida como a vidente dos famosos nas redes por suas previsões certeiras e nada discretas, voltou a causar alvoroço com um novo vídeo que já está dando o que falar. Dessa vez, o foco das visões é ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Em tom sério e cheio de simbolismos espirituais, Izadora afirma que o “peso da justiça” está cada vez mais forte e que o ministro carrega uma missão pesada demais, até mesmo para seu corpo físico. “Ele não está agindo por acaso. Carrega uma missão de julgar e cumprir um papel muito pesado. Mas essa missão está sendo forçada além do que o corpo dele aguenta”, diz.

A vidente vai além e afirma que vê Moraes prendendo mais dois homens e uma mulher – e, logo em seguida, sendo “recolhido” pela espiritualidade para descansar da sua missão e do fardo que carrega como juiz e ministro.

“Eu vejo desencarne”, afirma, deixando no ar um clima de suspense e preocupação. Segundo ela, os mensageiros espirituais ainda não permitiram que ela revele a data do possível acontecimento, mas garantiu: “A linha do tempo já se abriu e o cumprimento começou”.

A previsão, como sempre, está dividindo opiniões – mas os seguidores mais fiéis de Izadora não têm dúvidas: quando ela fala, o alerta está dado. Recentemente, ela acertou a prisão do ex-presidente Collor e a nova hospitalização de Bolsonaro. “Estava tudo escrito, fiz a previsão um mês antes de acontecer”.

