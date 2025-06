Um pai agrediu uma criança durante uma apresentação de festa junina dentro de uma escola do Distrito Federal (DF), no domingo (15). As crianças, com idades de 3 e 4 anos, se apresentavam com trajes típicos.

Foi quando Douglas Parisio, caminhou até um menino, apontou o dedo para ele e o derrubou.

Caído, o menino ainda foi xingado pelo adulto. A cena foi filmada por pais que acompanhavam a apresentação de dança. Outros adultos e professores foram para o local para conter a violência, com uma parte segurando o agressor e outros retirando as crianças.

A Polícia Militar foi chamada e levou o homem para a delegacia.

