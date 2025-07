Um homem pulou no mar de um navio de cruzeiro da Disney com destino à Flórida para salvar sua filha de 5 anos, que havia caído acidentalmente na água.

Novidades em Nova York: dezenas de razões para visitar a cidade

A cidade de Nova York continua a fortalecer sua posição como um dos destinos turísticos mais vibrantes do mundo com uma agenda ambiciosa de renovação urbana, cultural e hoteleira. Neste ano e em 2026, a incansável metrópole apresenta uma série de novidades, incluindo hotéis de luxo, atrações renovadas, exposições e festivais, sem contar os grandes eventos esportivos que atraem os olhos do mundo inteiro.

De Manhattan ao Queens, Bronx, Brooklyn e Staten Island, cada região acrescenta motivos para redescobrir a cidade que nunca dorme.

ARTES E CULTURA: INAUGURAÇÕES E RENOVAÇÕES

The Frick Collection | Upper East Side, Manhattan | Reinaugurada em abril de 2025

Esse belíssimo museu, localizado em uma mansão histórica na Quinta Avenida, foi reaberto com 2.500 metros quadrados de novas instalações e acesso público pela primeira vez ao primeiro andar da residência original.

The Michael C. Rockefeller Wing, no The Metropolitan Museum of Art | Upper East Side, Manhattan | Reinaugurada em maio de 2025

O Metropolitan reabriu essa ala ao público após uma grande reforma que transforma a maneira como as coleções do museu dedicadas à arte africana, americana antiga e da Oceania são apresentadas. O espaço, que estava fechado desde 2021, agora apresenta galerias ampliadas, maior iluminação natural e novas instalações que celebram a história única, os movimentos culturais e o talento artístico desses povos. A reabertura é um marco no compromisso do Met de oferecer uma experiência mais inclusiva e contemporânea, aproximando os visitantes da riqueza desses legados culturais com uma curadoria renovada.

Delacorte Theater | Manhattan | Reabertura em agosto de 2025

Localizado no Central Park, o teatro revitalizado será reaberto com a apresentação de Twelfth Night, estrelado por Lupita Nyong’o (12 Anos de Escravidão e Pantera Negra), Peter Dinklage (o Tyrion Lannister da série Game of Thrones), Jesse Tyler Ferguson (que faz o personagem Mitchell Pritchett na série Modern Family) e Sandra Oh (a médica Cristina Yang de Grey’s Anatomy). No verão norte-americano, o espaço também recebe o adorado festival Free Shakespeare in the Park, que remonta os clássicos do bardo inglês.

The Jewish Museum | Upper East Side, Manhattan | Reinauguração prevista para 24 de outubro de 2025

Em sua atualização arquitetônica mais significativa em mais de 30 anos, o museu terá novas galerias com coleções e um novo centro de aprendizado. Com mais de 200 obras, exposições temáticas, uma dramática instalação de lâmpadas de Hanukkah e espaços educacionais ampliados, a reforma aprofunda a missão do complexo de explorar a identidade judaica e o intercâmbio cultural por meio da arte.

NOVOS HOTÉIS DE LUXO

Waldorf Astoria New York | Midtown Manhattan | Reinauguração em setembro de 2025

Após uma meticulosa renovação, o icônico hotel será reaberto com seus lendários espaços públicos e salas de eventos totalmente restaurados, além de incorporar residências particulares exclusivas e 375 espaçosos quartos e suítes. Entre as novas experiências, os hóspedes poderão desfrutar do Guerlain Wellness Spa, projetado para o bem-estar holístico. Como joia da coroa, a propriedade incluirá um majestoso salão de baile inspirado em uma ópera, com mais de 4 mil metros quadrados.

Faena New York | Midtown Manhattan | 2025

A propriedade de 120 quartos terá vista para uma parte do High Line e oferecerá comodidades como o spa Tierra Santa Healing House, programação noturna e um restaurante do chef argentino Francis Mallmann.

Westin Flushing LaGuardia Airport | Flushing, Queens | Inaugurado em junho de 2025

O mais novo empreendimento Westin na cidade oferece aos hóspedes fácil acesso ao Aeroporto LaGuardia, bem como a atrações próximas, como o Citi Field e o Flushing Meadows Corona Park. Além das comodidades de padrão superior, o hotel oferecerá uma experiência gastronômica de alto nível em seu restaurante japonês fusion, com sushi bar e lounge.

The Rhyland Hotel | Flushing, Queens | Aberto em junho de 2025

Único empreendimento “verde” em Flushing, esse hotel de 202 quartos se destaca por seu foco em sustentabilidade e práticas ambientalmente responsáveis. Os hóspedes também podem desfrutar de um pátio interno, bar na cobertura, restaurante, spa e academia de ginástica.

Xadia Hotel | Midtown Manhattan | Abertura no verão de 2025

Visível ao longo do horizonte do Bryant Park, o novo hotel de luxo de 42 andares oferecerá vistas panorâmicas de Nova York em 173 quartos, um bar e restaurante na cobertura, uma praça e um salão de jogos.

Kimpton Midtown NYC | Midtown Manhattan | Previsto para 2026

O empreendimento de 33 andares será aberto no Rockefeller Center, com vista para a icônica Rockefeller Plaza. Ele contará com 529 quartos, dois restaurantes, um lobby lounge, um bar na cobertura, academia de ginástica e dois espaços para reuniões e eventos sociais.

EXPOSIÇÕES, FESTIVAIS E ESPETÁCULOS

Encounters in the Milky Way, no American Museum of Natural History | Upper West Side, Manhattan | Em andamento

O museu inaugurou esse novo espetáculo espacial no Hayden Planetarium. Narrado pelo ator Pedro Pascal, o show usa dados inovadores da missão Gaia para explorar as forças cósmicas que moldam nossa galáxia em uma viagem imersiva e visualmente impressionante pelo espaço e pelo tempo.

Vermeer’s Love Letters, na The Frick Collection | Upper East Side, Manhattan | Até 31 de agosto de 2025

Essa é a primeira exposição nas novas galerias especiais da The Frick Collection, unindo três pinturas icônicas de Vermeer – Senhora e Criada, pertencente ao acervo da Frick, com os empréstimos especiais de Carta de Amor, do Rijksmuseum, e Mulher Escrevendo uma Carta com sua Criada, da National Gallery da Irlanda – para explorar temas de intimidade, comunicação e vida doméstica por meio da escrita de cartas. Com essas três obras, que se juntam a cinco pinturas de Vermeer no Met e outras duas também em exibição na Frick, Nova York abrigará temporariamente 10 Vermeers, que representam cerca de um terço de suas obras conhecidas, tornando este um momento raro e extraordinário para os amantes da arte.

Amy Sherald: American Sublime, no The Whitney Museum of American Art | Meatpacking District, Manhattan | Até 10 de agosto de 2025

Uma exposição que reinterpreta a identidade afro-americana por meio de retratos icônicos, incluindo o da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama.

Breaking the Mold: Brooklyn Museum at 200, no Brooklyn Museum | Prospect Heights, Brooklyn | Até 22 de fevereiro de 2026

Como parte das comemorações de seu bicentenário, o Brooklyn Museum apresenta essa exposição dividida em três partes, destacando seu legado. A mostra, que inclui obras criadas no Brooklyn, peças históricas e presentes comemorativos de artistas renomados, oferece uma jornada pela evolução de sua coleção, convidando os visitantes a descobrir novas perspectivas que refletem um mundo dinâmico e em constante mudança.

Free Shakespeare in the Park, no The New York Historical | Upper West Side, Manhattan | Até 31 de agosto de 2025

Para comemorar a reabertura do Delacorte Theater, o Public Theater está apresentando mais de 60 anos de realização do Free Shakespeare in the Park com uma instalação especial no The New York Historical, incluindo figurinos, roteiros e outras peças importantes para contar a história do festival.

A Lively Mind: Jane Austen at 250, na The Morgan Library & Museum | Murray Hill, Manhattan | Até 14 de setembro de 2025

A mostra explora a jornada de Jane Austen (1775-1817), de aspirante a escritora adolescente a ícone literário. Apresentando artefatos raros, manuscritos e edições de coleções internacionais, a exposição oferece novas percepções sobre a autoria, o estilo pessoal e o legado em evolução de Austen.

Superfine: Tailoring Black Style, no The Metropolitan Museum of Art | Upper East Side, Manhattan | Até 26 de outubro de 2025

A exposição da temporada no Costume Institute explora 300 anos de estilo negro através das lentes do dandismo, traçando suas raízes até o mundo atlântico do século 18, moldado pelo colonialismo e pelo comércio de escravos. Juntando moda, arte e artefatos, a exibição examina como a auto-apresentação serviu como uma forma de identidade e resistência dentro dos contextos de raça, gênero, classe e sexualidade.

GRANDES EVENTOS E CELEBRAÇÕES ANUAIS

US Open Tennis Championships (US Open) | Flushing Meadows, Queens | 25 de agosto a 07 de setembro de 2025

O US Open é um dos quatro torneios Grand Slam do tênis mundial e é realizado todos os anos no Billie Jean King National Tennis Center em Flushing Meadows, Queens.

NYC Broadway Week | Manhattan | Setembro 2025

O programa é realizado duas vezes por ano e oferece dois ingressos pelo preço de um para espetáculos selecionados da Broadway. A edição do segundo semestre ocorrerá de 08 a 21 de setembro.

NYC Off-Broadway Week | Manhattan | Outubro de 2025

Também oferecido duas vezes por ano, com ingressos 2 por 1 para os espetáculos participantes da Off-Broadway, a próxima edição ocorrerá de 14 a 26 de outubro.

TCS New York City Marathon | 02 de novembro de 2025

A maior maratona do mundo retorna às ruas de Nova York e mais uma vez deve bater o recorde 55 mil corredores profissionais e amadores que participaram da prova em 2024.

Copa do Mundo da Fifa 2026 | Nova York e New Jersey | Junho/Julho de 2026

A Fifa confirmou que as parceiras Nova York e Nova Jersey sediarão a final da Copa do Mundo de 2026. Além da partida que definirá o campeão do maior torneio mundial de futebol, em 19 de julho, outros jogos serão disputados lá em 13, 16, 22, 25, 27 e 30 de junho e 05 de julho.

Sail4th 250 | Nova York e New Jersey | 03 a 09 de julho de 2026

Nova York e Nova Jersey também receberão conjuntamente os principais eventos que darão início ao 250º aniversário da Independência dos Estados Unidos, celebrado em 2026. De 03 a 09 de julho, a maior flotilha internacional de navios e embarcações de todos os tempos navegará no porto de Nova York. A comemoração incluirá ainda muitas outras festividades, incluindo a queima de fogos de artifício da Macy’s, um International Aerial Review com uma apresentação especial dos Blue Angels, festivais gastronômicos e muito mais.

