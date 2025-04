Uma apresentação de circo em Tanta, Egito, se transformou em pânico.

Um tigre branco avançou violentamente sobre um trabalhador, mordendo e arrastando-o pelo braço diante da plateia.

A vítima foi levada às pressas ao hospital, onde médicos lutam para salvar seu braço. Mais um lembrete brutal dos riscos de explorar animais selvagens em espetáculos públicos.

Administração lidera vagas de estágios no estado de São Paulo

Dados da Super Estágios mostram que a administração segue como a área com mais oportunidades de estágio em São Paulo, refletindo a alta demanda do mercado.

O setor de administração lidera as oportunidades de estágio no estado de São Paulo. Segundo dados da Super Estágios — franquia com mais de 15 anos de atuação no mercado, com presença nacional em mais de 80 unidades — essa área tem se destacado na busca por novos talentos, impulsionada pela crescente demanda das empresas por profissionais qualificados. Ao longo de sua trajetória, a Super Estágios já conectou mais de 2 milhões de candidatos a oportunidades, reforçando a importância do estágio como porta de entrada para o mercado de trabalho.

O mercado de estágios segue em expansão, oferecendo cada vez mais chances para estudantes ingressarem no mundo do trabalho. Atualmente, São Paulo concentra um volume expressivo de vagas, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Além da administração, que ocupa a liderança, a área de pedagogia também se destaca na contratação de estagiários.

Confira as áreas com mais disponibilidade de vagas para o estado de São Paulo:

Fonte: Super Estágios, dados coletados no dia 28/03/2025

Além disso, as regiões com maior concentração de vagas são São Paulo capital, seguido por Presidente Prudente, evidenciando a importância da descentralização das oportunidades para além dos grandes centros urbanos.