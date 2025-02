Vídeo; vantagens de casar com um ‘ex-gay’

Bruna Ramoni adere à ‘dieta do sexo’ e diz que pediu para escola diminuir fantasia: “mínima”

Estreante no Carnaval de São Paulo, a modelo e influencer +18 Bruna Ramoni quer mesmo marcar seu nome na avenida como Musa da Colorado do Brás. Desde o fim do ano passado, quando iniciou seu projeto folia, ela aderiu à dieta do sexo para manter o shape e agora conta que pediu para o carnavalesco da escola diminuir sua fantasia para exibir suas curvas.

“Pedi para ser menor. Falei que quero uma fantasia mínima, um biquíni fio dental mesmo, todo cravejado com cristais e brilho. Quando vi no ateliê, achei muito comportada, muito coberta. Agora o bumbum vai ficar de fora e corro o risco de mostrar demais (risos)”, assume. “Mas Carnaval é isso, é colocar o corpo para jogo, é ousadia. Não estou treinando à toa, quero mostrar o shape definido e mais sequinho na avenida”.

Para fazer bonito na avenida, a musa também aposta em treinos diários, inclusive nos finais de semana, e na dieta do sexo. Ela descobriu a novidade ao assistir uma entrevista de Kim Kardashian, adepta disso. Bruna agora encara 3h de sexo todos os dias, e mostra parte da sua intimidade nas plataformas adultas.

“Comigo é o simples que funciona, levo uma vida saudável o ano todo. Me alimento bem, não exagero em nada e nunca apelei para dicas milagrosas. Mas com a ansiedade da estreia, dá uma descontrolada. A gente come mais, exagera um pouco. É mais difícil ter um resultado diferente e mais rápido. Decidi então fazer a dieta do sexo, perco 600 calorias por dia”, diz.

Desde então, a musa eliminou 4kg em apenas três meses e ganhou massa magra. Bruna diz ter mais fôlego para sambar, além das atividades do dia a dia. “É duplamente saudável (risos). O Carnaval vai ser sem vergonha, só de fio dental. O bumbum está mais durinho, estou mais gostosa, definida e bem comigo mesma”, garante.

O ‘novo corpo’ também tem feito mais sucesso nas suas plataformas adultas como OnlyFans e Privacy. Nelas, Bruna mostra sua intimidade e fatura alto com seus vídeos picantes e fotos sem censura.

Fotos: Adilson Marques / Divulgação

