O videocast Ressonância Urbana, projeto realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo Federal, chega, nesta quinta-feira (24), ao seu segundo episódio, com apresentação de Roberta Antonelli e Denize Ramos e presença de Adriana Brasil e Juliano Schiavo para uma conversa sobre cultura. O videocast pode ser assistido em www.youtube.com/@VARprodufilmes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O projeto é financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e une linguagem audiovisual, entrevistas e performances em busca de promover a reflexão sobre os espaços culturais e de incentivar o diálogo entre diferentes agentes da sociedade.

A convidada Adriana Brasil é atriz, artesã e integrante da organização da Feira AmeriAfro, enquanto Juliano Schiavo é professor, escritor e idealizador da Feira Literária e Artística de Americana (FLAAM).

“A Política Nacional Aldir Blanc é um marco na democratização da cultura brasileira. Ela não apenas amplia o acesso, mas também fortalece a produção artística local, dando voz aos criadores e impulsionando o desenvolvimento cultural de forma inclusiva e plural”, diz o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Videocast saiu da lei Aldir Blanc

O projeto cultural é realizado pela Prefeitura e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e foi selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção de Roberta Antonelli.

Leia + sobre Famosos, artes e música