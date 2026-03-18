Irregularidades em procedimento de alto risco motivam medida; serviços básicos seguem autorizados e estabelecimento tem prazo para regularização

A Vigilância Sanitária de Sumaré interditou, nesta quarta-feira (18), o serviço de tanatopraxia de uma funerária no município. A medida ocorreu após a constatação de irregularidades, como descarte inadequado de resíduos, ausência de responsável técnico para um procedimento de alto risco e falta de licença ambiental.

Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária, Adriana Singi, a ação integra a fiscalização realizada neste mês de março em todas as funerárias da cidade. “O procedimento de tanatopraxia foi interditado, mas os serviços funerários básicos permanecem liberados. O estabelecimento recebeu autuação com alto índice de infração e imposição de penalidade. O proprietário tem prazo de dez dias para apresentar defesa e regularizar o serviço”, afirmou.

Tanatopraxia

A Vigilância Sanitária informou ainda que a maioria das funerárias do município terceiriza o serviço de tanatopraxia. O órgão destacou também que, além das fiscalizações anuais de rotina, realiza inspeções quando há registro de denúncias, sempre com foco na regularização do setor funerário.

Nas demais funerárias inspecionadas, não houve constatação de irregularidades.