Na tarde da última sexta-feira (13) houve uma tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil de Sumaré, que terminou com o suspeito baleado por um vigilante da unidade na Rua Dom Barreto. A ação rápida do segurança impediu que o crime fosse consumado e evitou possíveis consequências mais graves para clientes e funcionários.

O crime ocorreu por volta das 15h30 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens, divulgadas pela Polícia Militar, mostram o momento em que o homem tenta render o vigilante da agência e ambos iniciam uma luta corporal. Durante a ação, outros vigilantes cercam o local, inclusive uma funcionária mulher, e o profissional atacado consegue reagir, disparando contra o criminoso.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), o homem ferido foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Municipal com escolta policial. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

A arma do vigilante e os projéteis utilizados foram apreendidos para perícia pela Polícia Civil. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Sumaré como tentativa de roubo, lesão corporal e legítima defesa.